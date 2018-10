Dragar Río Culiacán es una medida para evitar inundaciones: Jacobo Sevilla

El agua de lluvia está siendo detenida ante la existencia de represitas que construyen los agricultores para retener la poca agua que servirá para regar sus tierras, por eso no corre, advirtió el presidente de la Academia Nacional de Arquitectura capítulo Culiacán

Claudia Beltrán

27/10/2018 | 09:37 AM

CULIACÁN._ Una medida para evitar inundaciones en la ciudad es dragar el Río Culiacán, consideró Jacobo Sevilla Suárez.

El presidente de la Academia Nacional de Arquitectura capítulo Culiacán pidió ser conscientes de toda la basura que se arroja.

"En cuestión de las inundaciones, desde mi punto de vista muy personal como técnico y que he trabajado aquí en Sinaloa toda mi vida, sí considero que los técnicos tenemos que ser más estudiosos de los entornos donde construimos y donde trabajamos", mencionó.

Enfatizó que el drenaje más grande que tienen para las aguas pluviales es el Río Culiacán, que se compone del Tamazula y el Humaya, agregó.

Sevilla Suárez puntualizó que hay casi una docena de tapos entre la Bahía de Altata y Culiacán, tapones completos del río que la gente hace para pasar de un lado a otro.

Ante estos tapos el agua no pasa y tiene que brincar.

"El río no está dragado hasta el mar, el río no llega al mar, el mar se mete como cuatro kilómetros por el río".

Hace 20 años, desde que se hizo la planta de tratamiento de aguas negras, se le quitó una cantidad de ciento y tantos metros cúbicos por segundo, abundó.

El río no tiene agua suficiente, no corre, se controla nada más para los riegos, agregó.

"Creo que ese es el principal problema en mi juicio, el principal problema es que el Río Culiacán no está dragado y no llega el río al mar", indicó.

Se está deteniendo el agua y se registra inundación, comentó el presidente de la Academia Nacional de Arquitectura en Culiacán.

"Yo, si fuera autoridad, lo primero que haría es dragar el río completamente, asegurarme que el agua corre", señaló.

Recordó que cuando tomó clases de ingeniería le enseñaron que todo lo que se drena, se empieza por la cola, por donde terminan las aguas.

Se empieza por la boca todo lo que es combustión de agua potable, esa es una máxima fundamental en ingeniería y en construcción, explicó.

No están revisando la cola, no se fijan que el río no llega al mar, el agua se está deteniendo ante la existencia de muchas represitas a lo largo del río, advirtió.

Estas represitas hacen también los agricultores y la gente del campo para poder retener la poquita agua y tenerla para regar sus tierras, entonces por ahí deberían de empezar.

"Dragando el río, toda el agua que llegue se va a ir rápido, es lo que queremos, que el agua caiga y se vaya", indicó.

Como Culiacán tiene cerros, deben checar muy bien esas cuencas y conducir las aguas a que lleguen al río lo más pronto posible sin que haya daños, prosiguió.

"Ahí está donde yo le digo que tenemos que tener más educación ciudadana y no obstruir los pasos del agua", agregó.

También deben tener una mayor observación de dónde se construye y cada vez que alguien llame para hacer alguna obra, analizar muy bien una avenida máxima extraordinaria de lluvia, cómo va a fluir el agua, explicó.