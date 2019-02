Dragarán canal de navegación en Boca del Río, Guasave

Dos empresas se encargarán de los trabajos, pero no han iniciado porque les falta el permiso de Semarnat de las zonas de tiro del material que se extraiga

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En las próximas semanas será dragado el canal de navegación de Boca del Río, con inversión del Fonden solicitada por la Comisión Nacional de Pesca.

Mauricio López Parra, director de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave, expuso que se realizó el proyecto ejecutivo de esos trabajos, los cuales no han iniciado porque están en trámite los permisos de Semarnat sobre las zonas de tiro del material que será extraído.

“Todavía faltan algunos permisos de Semarnat, sobre todo el tema de dónde se va a depositar lo que se drague, es un dragado de dos kilómetros del río hacia adentro, es por medio de Conapesca”, indicó.

“Se anda en el trámite de esos permisos ante Semarnat por parte de la empresa y el Ayuntamiento”.

El funcionario indicó que en el tramo más corto se van a invertir 10 millones de pesos y en el más grande todavía no tienen ese dato.

“Ya debió haberse licitado, pero no ha empezado porque no pueden empezar con el permiso de Semarnat, si no los pararíamos nosotros también, tienen que tener todo el tramitaje (sic) completo”, explicó.

El director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave expuso que una vez que tengan los permisos de Semarnat liberados estarán en condiciones de dar más detalles de la obra, así como de la inversión que se requerirá.

Aclaró que el trámite de dichos permisos les pudiera llevar aproximadamente dos meses.

Según documentos encontrados en Compranet, Conapesca otorgó contrato por adjudicación directa a la empresa Procomar, S. A. de C. V. para hacer un levantamiento batimétrico y proyecto ejecutivo para la integración del expediente técnico relativo al desazolve de dársena y canal de navegación en Boca del Río, para atender los daños ocasionados a la infraestructura pesquera afectada por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurrida los días 19 y 20 de septiembre de 2018.