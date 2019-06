DreamWorks Animation presenta trÃ¡iler de Fast & Furious: Spy Racers, serie animada de Netflix

DreamWorks Animation presenta tráiler de Fast & Furious: Spy Racers, serie animada de Netflix

DreamWorks y Netflix anunciaron la noticia en el Festival Internacional de Cine de Animación celebrado en Annecy en Francia, y para ello compartieron un breve tráiler de la nueva ficción

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ La asociación de Netflix y DreamWorks Animation sigue creciendo, y ahora añade un nuevo título. Las dos compañías han anunciado que están desarrollando una serie de animación basada en la franquicia Fast & Furious, bajo el título de Fast & Furious: Spy Racers.

Fast & Furious: Spy Racers seguirá a la versión adolescente de Tony Toretto, el primo menor de Dominic Toretto. El joven y sus amigos serán reclutados por una agencia gubernamental para infiltrarse en el mundo del crimen a través de las carreras.

Tim Hendrick y Bret Haaland ejercerán como productores ejecutivos y showrunners en Fast & Furious: Spy Racers, cuya primera temporada está programada para lanzarse en Netflix en algún momento en 2019.

Más allá de la conexión con Dom Toretto, no se sabe si Spy Racers tendrá algún tipo de vínculo con la franquicia de acción real. Por el momento no ha habido información sobre qué personajes aparecerán en la serie de animación, y si sus aventuras se cruzarán o no con Dom, Letty o cualquiera de los otros personajes de Fast & Furious.

Antes del estreno de la serie, los fans de la saga tienen una cita con el primer spin-off de las películas de acción real, que estará protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, titulado Hobbs & Shaw.

Con sus ocho películas, la franquicia que arrancó en 2001 con Diesel y el fallecido Paul Walker como protagonistas, ha amasado más de 5 mil 130 millones de dólares en todo el mundo. Además, ya está en marcha la novena entrega, Fast & Furious 9, que se espera que llegue a los cines en mayo de 2020.