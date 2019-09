Drogas, decepciones y el duro peso de la fama: Justin Bieber se confesÃ³ en Instagram

Drogas, decepciones y el duro peso de la fama: Justin Bieber se confesó en Instagram

El cantante reveló que empezó a consumir drogas muy fuertes a los 19 años

Noroeste / Redacción

Justin Bieber publicó un mensaje "de corazón" en Instagram, en el que habló de lo complicada que ha sido su vida desde que era pequeño y una vez que alcanzó la fama.

Drogas, problemas con mujeres, falta de humildad, escándalos y decepciones fueron tocados en el largo texto que compartió en la red social, en donde tiene 118 millones de seguidores, citó infobae.com.

"Es difícil salir de la cama en las mañanas con la actitud correcta", escribió al inicio del mensaje Bieber, en donde confesó que se ha sentido abrumado por su "pasado, trabajo, responsabilidades, emociones, familia, finanzas, relaciones".

La estrella musical reveló que siente que en su vida sólo hay un problema tras otro y ha estado en ciclos de sentirse decepcionado tras una decepción e incluso confesó:

"A veces puede llegar al punto en donde ya no quieres vivir. Donde sientes que nunca va a cambiar".

Pese a ese panorama oscuro, el cantante también dijo sentirse afortunado de tener gente en su vida que lo ha animado a seguir adelante.

"Ustedes ven, tengo mucho dinero, ropa, autos, elogios, logros, premios y aún así estaba insatisfecho", reconoció.

Bieber cumplió 25 años el pasado 1 de marzo.

Bieber además señaló que hay mucha presión sobre las jóvenes estrellas cuyas emociones y lóbulo frontal del cerebro (en donde se toman las decisiones) aún no están totalmente desarrollados.

Se refirió además a sus condiciones de vida desde que era pequeño.

"No crecí en un hogar estable, mis padres de 18 años se separaron, no tenían dinero y aún eran jóvenes y rebeldes".

Recordó además que al progresar su talento, en apenas dos años se volvió súper exitoso y su mundo se puso de cabeza.

En su larga confesión, Bieber dio detalles de cómo fue cambiando su vida y cómo enfrentó el peso de la fama y el éxito.

"Para este momento tenía 18 años sin habilidades para el mundo real, con millones de dólares y acceso a todo lo que quería. Este es un concepto muy aterrador sobre alguien".

"A los 20 había tomado cualquier mala decisión que pudieran pensar y pasé de ser una de las personas más amadas y admiradas del mundo a ser la persona más odiada, juzgada y ridiculizada", escribió.

Bieber entonces habló de cómo el estar sobre un escenario tiene el mismo efecto de la dopamina y explicó que para manejar las altas y bajas que conlleva el ser artista muchos cantantes y bandas terminan teniendo una fase de abuso de drogas, como ocurrió con él mismo.

"Empecé a consumir drogas muy fuertes a los 19 y abusé en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante a todos los que me amaban y me estaba escondiendo detrás de un caparazón".

Reconoció que le tomó años regresar de todas esas malas decisiones y relaciones rotas y cambiar sus hábitos, pero "afortunadamente Dios me bendijo con gente extraordinaria que me ama por quien soy".

Justin y Hailey se casaron en septiembre del año pasado.

Bieber aseguró que está pasando la mejor temporada en su matrimonio y que esta nueva etapa en su vida le ha enseñado mucho sobre la paciencia, la confianza, la amabilidad y la humildad.

"Todo esto para decir que cuando las probabilidades están contra ti sigue luchando. Jesús te ama. Sé amable hoy, ama a la gente hoy no por tus normas sino por el amor perfecto y sin falla de Dios", finalizó Bieber.