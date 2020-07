Drones no solo vigilarán playas, también la seguridad en Mazatlán: Alcalde

Dice Luis Guillermo Benítez Torres que no sabe cómo se llama la empresa ni cuánto va a cobrar por el servicio

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres señaló que el servicio de vigilancia a través de drones no se limitará al área de playa, sino que beneficiará a toda la ciudad.

"Va a ser una revolución lo que vamos a hacer con estos drones, no es fácil detectar a gente que tira basura, gente que llega a robar, a delinquir a los Oxxo's, a los Kiosko's, no es fácil detectar a los ciudadanos en flagrancia, estos drones también se están programando para eso”, declaró.

Sin embargo, dijo que aún no sabe cuántos drones se van a utilizar, ni recordó el nombre de la empresa que les dará el servicio.

Gobierno de Mazatlán implementará vigilancia sanitaria a través de drones

Benítez Torres señaló que la primera vez que la empresa se acercó a hacerles una propuesta no dimensionó lo que podría hacerse con los drones y hoy sí le queda claro, por eso se sentó con ellos, pero no hablaron ni de números ni de cuánto cobraría, solo generalidades.

Dijo que quisiera aterrizar el proyecto a la brevedad posible.

“Es un dron que tiene muchas funciones, va a ser un modelo único, los estamos programando primero para vigilar playas y toda la franja turística, se da cuenta por los colores cuando una persona emana calor de más, la podemos enviar al médico”, comentó.

Tiene, agregó, otras funciones: van a ayudar a sanitizar la ciudad, la playa, sanitiza un rango de tres kilómetros por 10 litros, podrán hacer rescates acuáticos transportando un salvavidas.

“Para el servicio que da, es muy barato, no sabemos todavía cuánto, pero no vamos a adquirir equipo, no vamos a montar oficina, es un externo que nos va a hacer el servicio, porque para que se den una idea, invertir en drones y capacitar gente sería no fácil para nosotros, esa gente trae unos proyectos increíbles, ésta es la primera etapa, luego viene la de la seguridad de la ciudad”, declaró.

El lunes, Benítez Torres anunció que la administración municipal contrataría el servicio de drones para la vigilancia de las playas y el malecón,. como medida de contención del Covid-19.

Estos aparatos, dijo, ayudarían a medir la temperatura de las personas y que éstas implementen la sana distancia para evitar más contagios.