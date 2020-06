DT del Atalanta admite que tenía coronavirus antes del partido de Champions ante Valencia

Gianpero Gasperini dice que el día del partido se sintió aún peor

Noroeste / Redacción

31/05/2020 | 11:45 AM

ROMA._ La eliminatoria entre Valencia y Atalanta sigue dando de qué hablar. El encuentro de ida, jugado en Milán con público, está asociado a la gran expansión del coronavirus en Italia, con una alta tasa de contagio tanto en la región de Lombardía como en Bérgamo, de donde es el cuadro italiano.

No obstante, el penúltimo capítulo de esta historia llega ahora en una durísima confesión del técnico del Atalanta, Gianpero Gasperini en la Gazzeta dello Sport.

"Tuve el coronavirus. Me sentí mal antes del Valencia, el día del partido de vuelta (10 de marzo) estaba aún peor. Sin fiebre, pero estaba hecho un desastre. Nunca me hicieron PCR, aunque el serológico confirmó que tuve la enfermedad.

"El día antes del partido de Valencia estaba enfermo, la tarde del partido peor. No tenía una cara buena en el banquillo. Era el 10 de marzo. Después de Valencia, en las dos noches siguientes en Zingonia dormí poco, no tuve fiebre, pero sentí los huesos en pedazos y fuera parecía estar en el momento de la guerra: cada dos minutos pasaba una ambulancia con sirenas explicadas. Había perdido el gusto, pero no sabía que tenía el virus. Entonces, las pruebas serológicas tomadas hace un par de semanas confirmaron: Tuve el Covid-19".

A pesar de todo, Gasperini asegura que el regreso del futbol, siempre con seguridad, es el mejor remedio para superar esta pesadilla.

"Algunas personas piensan que volver al campo es inmoral después de lo que ha sucedido y ante el riesgo de que vuelva a suceder. Pero es la única manera de volver a la normalidad. El dolor sufrido por Bérgamo permitirá al Atalanta ayudar a la ciudad, respetando el dolor de todos. No me gustan dos cosas sobre el reinicio: jugar sin fans y las cinco sustituciones".

