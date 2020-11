Dua Lipa seduce a sus fans con su show virtual Studio 2054

Dua Lipa deleitó a sus fans con su espectáculo virtual "Studio 2054", que fue grabado en directo en un almacén aclimatado con diferentes escenarios.

Luces de neón, salones de baile de moda y unas gotas de descontrol protagonizaron el espectáculo virtual "Studio 2054", con el que la estrella británica del pop Dua Lipa deleitó a sus fans.

La cantante comenzó el show con una gran puesta en escena rodeada por decenas de bailarines a los compases de "Future Nostalgia", uno de sus temas más escuchados en este 2020 y nombre también de último álbum, seguido por la representación de "Levitating" y "Pretty Please", singles de ese mismo disco.

