Duda Clint Eastwood cuando le preguntan por el desempeÃ±o de Donald Trump

Duda Clint Eastwood cuando le preguntan por el desempeño de Donald Trump

El actor y director es uno de los simpatizantes más prominentes del Partido Republicano

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Para nadie es un secreto que Clint Eastwood es un recalcitrante simpatizante del Partido Republicano en los Estados Unidos; sin embargo, no encontró palabras para describir el desempeño del presidente Donald Trump.

El lunes el legendario actor y director de 88 años presentó su nuevo filme, The Mule, en una concurrida premier en Los Ángeles, California. Al desfilar junto a su novia Christina Sandera por la alfombra roja, fue cuestionado por un periodista de Variety sobre el desempeño del mandatario estadounidense que asumió el poder en 2017.

"Mhh, ¿sabes?, mhh, yo, no", respondió dubitativo y de forma atropellada. "No sé cómo lo está haciendo... ya veremos".

Trump tiene la aprobación más baja en la historia estadounidense reciente. De acuerdo con un sondeo de ABC y The Washington Post, publicado a finales de noviembre, solo un 36% de los norteamericanos aprueba su gestión.

Durante la campaña presidencial, Eastwood no dudó en brindar su apoyo a Trump a pesar de los controvertidos posicionamientos que hizo respecto de algunas minorías.

"Dice muchas tonterías, supérenlo", pidió al público respecto a las críticas que recibió Trump por supuestos dichos racistas.

En entrevista con Esquire, el veterano intérprete amplió su concepto sobre lo que debe ser considerado racismo.

"Vemos a acusar a otra gente de ser racista y todas esas cosas. Cuando yo crecí, todas esas cosas no se llamaban racistas. Y cuando hice Gran Torino, incluso mi socio me dijo: 'Es un guion realmente genial, pero es políticamente incorrecto'. Y yo dije 'Genial, déjame leerlo esta noche'. A la mañana siguiente, llegué y lo tiré sobre su escritorio. 'Empecemos esto inmediatamente' le dije".

Su ex esposa Maggie Johnson posa con Graylen Eastwood, Alison Eastwood y Kyle Eastwood.

CON SU FAMILIA

El famoso director ganador en cuatro ocasiones del premio Óscar acudió a la presentación de su obra en compañía de toda su familia. Por la alfombra roja desfilaron su hija Alison Eastwood, de 46 años y que participa en la película; sus hijos Scott Eastwood, de 32, Kyle Eastwood, de 50, además de su nieta Graylen Eastwood, de 24.

Su novia Christina también lo acompañó sonriente. El octogenario sale con ella desde 2014.

Después de 10 años alejado de las cámaras, Eastwood regresó a la actuación con The Mule, una historia sobre un contrabandista al servicio del infame Cártel de Sinaloa. La historia real de Leo Sharp en los años 80 llega a la pantalla grande este 14 de diciembre en salas de la Unión Americana.

En el filme, Eastwood comparte créditos con Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Dianne Wiest, Andy Garcia, Taissa Farmiga y Michael Peña.

"Trabajar mantiene a mi padre vivo y joven", aseguró su hija Alison sobre la jovialidad con la que actúa y se desenvuelve el famoso Eastwood, que se inmortalizó en el celuloide desde The Good, The Bad and The Ugly.