DueÃ±o de Colts dona 100 mil mascarillas N95 a mÃ©dicos de Indiana

INDIANAPOLIS._ Jim Irsay, dueño de los Indianápolis Colts, obtuvo más de 100 mil mascarillas N95, las cuales planea distribuir a equipos médicos, según anunció en Twitter.

Irsay donará las mascarillas al Departamento de Salud de Indiana, para que éste se encargue de distribuirlas a los hospitales con mayor necesidad de equipo.

Las mascarillas o cubrebocas N95 son máscaras respiratorias usadas para ayudar a proteger a doctores y enfermeras qe trabajan con pacientes infectados por el Covid-19.

Las mascarillas han escaseado para trabajadores de la salud y de primeros auxilios en Estados Unidos ante la pandemia por coronavirus.

El anuncio de Irsay se da días después de que el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, envió el avión del equipo a Shenzhen, China, para recoger 1.2 millones de mascarillas N95, las cuales se distribuyeron en Massachusetts y New York.

En marzo, Irsay también donó un millón de dólares al Banco de Comida de Gleaners en Indianápolis para ayudar en los esfuerzos de ayuda. El propietario de los Colts donó el dinero luego de retar a los aficionados del equipo a recaudar 200 mil dólares para comprar paquetes de comida para niños que no están en la escuela y a familias que perdieron su trabajo a causa del virus.

