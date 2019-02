DueÃ±o de Hidrosina, en el ojo de SHCP por huachicol, es ligado a Duarte y al ecocidio en Tajamar

Dueño de Hidrosina, en el ojo de SHCP por huachicol, es ligado a Duarte y al ecocidio en Tajamar

Sinembargo.MX

02/02/2019 | 09:16 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– A inicios de año un grupo de empresarios en contra de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se reunió en una residencia en Rancho San Francisco cerca de la zona de Santa Fe, de acuerdo con una columna de Lourdes Mendoza en El Financiero. Ahí vive William Jorge Karam Kassab, dueño de Grupo Hidrosina, la primera marca alterna a Petróleos Mexicanos (Pemex) que comenzó a vender combustible en junio de 2016 y tiene 210 estaciones, sobre todo en la Ciudad (60) y Estado de México (41), que concentra la mayor venta de gasolinas a nivel nacional.

Este grupo gasolinero mexicano –que se autodenomina el más grande– fue uno de los que registró desabasto este enero, incluyendo la estación con la que inauguró el negocio ubicada en Avenida Paseo de la Reforma, la cual permaneció cerrada al menos durante un día.

En comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, detalló que hay 33 individuos directamente bloqueados y denunciados, y 188 terceros relacionados que han sido bloqueados por operaciones de depósito por más de 5 mil millones de pesos y retiros por más de mil 033 millones de pesos, recursos “superiores al financiamiento público que recibieron todos los partidos políticos con motivo de la elección federal y locales de 2018”, dimensionó sobre las ganancias del huachicol.

A partir de un listado de posibles empresas que estuvieran relacionadas con el robo de hidrocarburos y su comercialización, se identificaron a 11 sujetos que no adquirieron combustible desde 2016 y 2017 a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero siguieron vendiendo, ente ellos, gasolineras en Tamaulipas. En este momento se encuentran en la lista de personas bloqueadas, por realizar una actividad presuntamente relacionada con el lavado de dinero, y ya fueron denunciados ante la Fiscalía General.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las entidades del sistema financiero mexicano tienen prohibido realizar cualquier acto, operación o servicio con las personas que aparecen en sus listas como “bloqueadas”.

“Incluye a un ex Diputado, un ex Presidente Municipal, cuatro ex funcionarios de Pemex…”, enlistó.

No obstante, el Juez décimo de distrito Francisco Gorka Migoni Goslinga ordenó a la UIF desbloquear 32 cuentas bancarias de Hidrosina, porque, justificó, no hay una investigación internacional o por terrorismo en torno al empresario, informó Grupo Milenio.

En la lista de empresas con permiso de la Secretaría de Energía (Sener) para importar gasolinas y diésel, Hidrosina no figura a diferencia de otras marcas como Exxon Mobil o Shell. Al 28 de noviembre de 2018, están vigentes 522 permisos de importación de gasolinas y 550 de diésel, reportó la dependencia federal en enero.

“El 95 por ciento de las personas que tienen permiso de importación de hidrocarburos no lo están efectuando”, resaltó Nieto.

Nieto informó que, en alianza con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se determinaron nueve casos en los cuales había un diferencial entre lo que la gasolinera le compraban a Pemex y lo que vendían; en algunos casos hubo un grupo de gasolineras que llegó a vender 59 millones de litros más durante 2017 y 2018, de lo que se había comprado a Pemex o importado.

“De los 20 casos analizados con el SAT, encontramos que 11 tenían un porcentaje de utilidad mayor al 5 por ciento. Esto implica una diferencia respecto a la operación habitual que tienen los empresarios gasolineros con sus ganancias. Tenemos empresas que han tenido 9.5 por ciento de utilidad, lo cual no corresponde con la métrica habitual”.

“La hipótesis que se ha planteado en las denuncias ante la Fiscalía General y a partir de la lista de personas bloqueadas, es precisamente que ese diferencial se explica a partir del robo y comercialización de los hidrocarburos”, dijo el titular de la UIF.

Además, se encontraron grupos gasolineros que reciben depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio.

“Uno de los principales problemas de la Reforma Energética es que no estableció un mecanismo de control adecuado para efecto de ver las empresas de naturaleza privada que están comercializando el producto. A Pemex se le puede revocar las franquicias”, aseguró Nieto.

El periodista Carlos Loret de Mola en su columna en El Universal reveló que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera inició la indagación a Hidrosina en 2016, tras la salida de Emilio Lozoya Austin de la dirección de Pemex. Encontró lo mismo: diferencias entre lo que compraba a Pemex y lo que vendía. Lo denunciaron ante la PGR de Raúl Cervantes, pero no fue judicializado.

Sobre las personas bloqueadas, Nieto aclaró que “hay garantía de audiencia. Están los tribunales para que las personas tengan la posibilidad de defenderse en el caso que consideren que su actividad no es ilícita. [Se necesita un modelo en] que los recursos congelados pasen a la Tesorería para que los intereses se surtan a favor del Estado mexicano, mientras el Poder Judicial determina”, aclaró.

“El número de detenidos del 1 de diciembre a la fecha son 558, se han iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación y se han judicializado 112 imputados. Solo 124 personas se encuentran vinculadas a proceso. A pesar de que el Ministerio Público tiene la obligación de oficio de solicitarle al juez de control la prisión preventiva oficiosa en los temas relacionados con robo de hidrocarburos, solamente en 48 casos se ha dictado la prisión preventiva, y esto ha llevado a las 11 sentencias condenatorias”, documentó Nieto Castillo.

“De 558 detenidos en flagrancia, tenemos 48 [en prisión]. Menos del 10 por ciento ha alcanzado la prisión preventiva oficiosa. Es importante fortalecer al sistema procesal penal acusatorio en un marco de derechos fundamentales; ahí en el tema del poder judicial hay un problema”, agregó.

Sobre los estados donde más han detectado “operaciones relevantes” relacionadas al huachicol, expuso que en los 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex, son justo donde el sistema financiero ha establecido reportes de montos inusuales (transferencias de más de 10 mil dólares) y también corresponden con espacios donde se han incrementado el secuestro y la extorsión.

SU RELACIÓN CON JAVIER DUARTE

La Unidad de Inteligencia Financiera y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detectaron en noviembre de 2016 una empresa en la que Moisés Mansur Cysneiros, identificado por la autoridad como el prestanombres del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte, tenía como socio al gasolinero William Jorge Karam Kassab, en una sociedad denominada Servicios Profesionales Jura, en el Estado de México.

Ambos socios la constituyeron en agosto de 2011, de acuerdo con la investigación de la UIF. Mansur fue designado como presidente de la compañía y Karam como vicepresidente.

Alfonso Ortega López, un abogado fiscalista prestanombres de Duarte, declaró a la PGR que una parte del dinero desviado por el ex Gobernador se destinó para la adquisición de gasolineras de Hidrosina.

Aunque no detalló la cantidad, dijo que los recursos vinieron de Majafin, sociedad financiera constituida supuestamente por prestanombres de Duarte, y se trianguló con la compañía Xixa.

ECOCIDIO EN TAJAMAR

En enero de 2016, el 90 por ciento de los terrenos del Manglar de Tajamar en Cancún fueron devastados para iniciar construcciones que van desde comercios hasta una catedral. Bajo el permiso del Fondo Nacional de Fomento al Turismo dado por la Secretaría de Medio Ambiente.

Entre las 22 empresas que pretendían edificar en la 59 hectáreas del Manglar Tajamar se encuentran algunas que son propiedad de personajes ligados a figuras de la política mexicana y otras más a la cúpula empresarial, principalmente de Nuevo León y Quintana Roo.

SinEmbargo publicó en enero de 2016 que una de las empresas es Inmobiliaria Moka, que tiene como representante al empresario William Jorge Karam Kassab, cuyo hermano Paul, director general de Hidrosina, es relacionado desde 1993 con el ex candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado, de acuerdo con el libro Las enseñanzas del profesor, de José Martínez.

En julio de 2017 un Tribunal Colegiado emitió una sentencia que canceló la autorización para urbanizar y lotificar el sitio de Tajamar, y ordenó rehabilitar el ecosistema. No obstante, a casi dos años de la sentencia y ya con nuevo gobierno, activistas promovieron un nuevo recurso de inconformidad ante el Tribunal Colegiado, por incumplimiento de la sentencia respecto a la rehabilitación.

El hermano de William, Paul Karam, también ha sido señalado como coinversionista en negocios de bienes raíces con la familia Hank Rhon, de acuerdo con los documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos citados en el libro referido.