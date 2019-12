DueÃ±o de Venados de MazatlÃ¡n descarta adquisiciÃ³n del Puebla

Dueño de Venados de Mazatlán descarta adquisición del Puebla

Nada tenemos que ver con eso que se dice, declara José Antonio Toledo Ortiz

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ No existe interés de Familia Toledo por el Club Puebla FC.

El presidente del Consejo de Administración de Espectáculos Costa del Pacífico, José Antonio Toledo Ortiz, aclaró que son totalmente falsas las versiones que circulan en los medios de comunicación nacionales en relación a la adquisición de la franquicia del Puebla, equipo de la Liga MX.

“No. No hay nada de eso, no hay nada, no existe nada de eso, fue un rumor que apareció, no sé de dónde salió eso, pero en fin, nada tenemos que ver con eso que se dice, no hay nada que existe de nuestra parte con esa noticia”, aseguró Toledo Ortiz.

El estadio de futbol que se construye en Mazatlán.

La pasada campaña del balompié de la Liga Premier MX se contó con el equipo Pacific FC, que jugó algunos equipos de local en el estadio Teodoro Mariscal, franquicia en la que participó Venados de Mazatlán en el tema operativo al lado de los propietarios de Grupo Faharo, dueños de Murciélagos Futbol Club.

“Actualmente la franquicia está congelada, compramos una franquicia de Liga de Ascenso, en la cual participaremos en calidad únicamente de operadores”.

El directivo externó que su participación en dicho tema es simplemente en calidad de tipo patrocinador, nunca como dueños de la organización.

“Nosotros (Venados) con ellos (Grupo Faharo) estaríamos como operadores, es la manera como estamos con ellos participando, podemos patrocinar alguna cosa, únicamente somos operadores”.

LEER: Señalan interés de Gobierno de Sinaloa por traer al Puebla a Mazatlán; Quirino lo niega