Durazo releva a 4 mandos de la Guardia Nacional ligados a García Luna

Desde Tepic, Nayarit, el funcionario recordó que recibió la instrucción del Presidente de revisar antecedentes del personal que hubiese estado vinculado directamente a García Luna, en virtud de las complicidades que se generan en esas relaciones

Noroeste / Redacción

TEPIC._ El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, informó que cuatro mandos, entre ellos dos directores generales de la Guardia Nacional, vinculados con Genaro García Luna, fueron relevados de sus cargos.

El funcionario federal dijo que la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue depurar al personal que esté ligado al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien se encuentra preso en Estados Unidos señalado por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"Efectivamente recibimos la instrucción del Presidente de revisar al personal que pudiera estar vinculado con García Luna, en virtud de las complicidades. Hemos avanzado en esta depuración cuidando no lastimar a personal que ha cumplido con una función institucional", dijo Durazo Montaño.

"En el caso de la Guardia Nacional han sido relevados dos personas del rango de directores generales, puedo proporcionar los nombres en un momento más, se ha relevado igualmente a un director de Administración en Penales y a otro personal de menor nivel pero de vinculación directa en la trayectoria profesional de Genaro García Luna", señaló durante la conferencia de prensa matutina presidencial llevada a cabo en Tepic, Nayarit.

El titular de la SSPC Federal dijo que no hay procesos penales contra los mandos despedidos, porque fueron retirados por sus vínculos y no por irregularidades en su desempeño, por lo que no deben sorprender los nombres que se están revelando en la red de complicidad del ex funcionario federal.

"No hay procesos penales, porque no se les está despidiendo porque se les haya encontrado alguna irregularidad en su desempeño, pero no podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que es la red de complicidades, se van tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso a García Luna", dijo Durazo Montaño.

"Así que no hay que sorprendernos de los nombres que ahora están saliendo porque precisamente en su desarrollo profesional coincidieron en el tiempo y es en esa circunstancia que se construyó la complicidad que hoy está saliendo a flote", agregó el funcionario federal.