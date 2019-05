Dustin Pedroia no estÃ¡ seguro de volver a jugar en las mayores

BEISBOL

Dustin Pedroia no está seguro de volver a jugar en las mayores

El segunda base de los Medias Rojas de Boston ofreció una conferencia de prensa para actualizar su estado de salud

Noroeste / Redacción

El segunda base de los Medias Rojas, Dustin Pedroia, dijo el lunes que operarse la rodilla izquierda en estos momentos no es una opción. Y cuando se le preguntó si volverá a jugar, respondió con lo siguiente: “No estoy seguro”.

“Estoy en un momento en que necesito tomarme un tiempo. Ese es mi estatus”, dijo Pedroia. “Algunos días me siento bien y una hora después me cuesta caminar. Si mi situación puede cambiar en una hora, ser capaz de practicar un deporte es difícil. Creo que el tiempo es lo que me me dirá si puedo seguir con esto”.

Los Medias Rojas, por su parte, han suspendido la asignación de rehabilitación de Pedroia en Doble-A Portland. El veterano inmediatamente pasó a la lista de lesionados de 60 días de los Patirrojos.

Pedroia, de 35 años, comenzó la campaña en la lista de incapacitados debido a una inflamación en la rodilla izquierda. Regresó a la acción el 9 de abril tras una rehabilitación en Clase-A y participó en seis juegos con el conjunto de Boston. Fue inhabilitado otra vez el 19 de abril (retroactivo al 18 de abril) por una irritación en la rodilla y jugó 11 encuentros con Portland y Triple-A Pawtucket.

Por su parte, el infielder Brock Holt fue activado por los Medias Rojas. Para hacerle espacio a Holt, los Patirrojos bajaron al zurdo venezolano Darwinzon Hernández.

Holt, de 30 años, estuvo fuera de acción por una molestia en el ojo derecho y luego por una inflamación en el hombro derecho.