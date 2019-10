Dwayne La Roca Johnson anuncia su regreso al WWE

El actor y luchador estadounidense Dwayne Johnson, conocido como 'La Roca', ha anunciado que esta semana regresará "al universo WWE" tras haber anunciado el fin de su carrera deportiva el pasado agosto.

"Por fin... Vuelvo a casa, a mi universo WWE", ha comunicado Johnson a través de su perfil en Twitter, una publicación en la que ha agregado que regresará a la alfombra azul la noche del próximo 4 de octubre en el programa televisivo 'WWE Smackdown'.

FINALLY...I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show 😈🥃#IfYaSmell🎤 #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH