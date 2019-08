Dwight Howard firmará con Lakers de Los Ángeles

Supermán acordó la rescisión de su contrato con los Grizzlies y firmará uno no garantizado con la franquicia angelina para la temporada 2019-2020, luego de que tuviera prácticas con el equipo

Noroeste / Redacción

Dwight Howard firmará un contrato no garantizado con los Lakers de Los Ángeles para la temporada 2019-2020 de la NBA, luego de que tuviera prácticas y pláticas con la franquicia, tras la ruptura de ligamentos de la rodilla izquierda de DeMarcus Cousins, de acuerdo a un reporte de Shams Charania de The Athletic y Adrian Wojnarowski de ESPN.

Supermán hizo válida la opción de jugador en su último año de contrato, tras ser traspasado por los Wizards a los Grizzlies. Pero ahora, según informa Charania, su agente Charles Briscoe logró una rescisión de su contrato.

Howard jugó la temporada 2012-2013 con los Lakers en la que fueron eliminados en primera ronda. En aquel equipo también estaban Steve Nash, Kobe Bryant y Pau Gasol. Posteriormente, Black Mamba expresó que el pivote era suave y, recientemente en una entrevista, Dwight dijo que agradecía las palabras de Kobe porque lo hicieron cambiar. Añadió que ahora ya no tiene ego.

Según dijo Woj, lo que les dijo el oriundo de Atlanta a los directivos de los Lakers es que había modificado su forma de cómo se dirigía con los entrenadores y jugadores, y su contrato será no garantizado.

El pivote promedió 17.1 puntos, 12.4 rebotes y 2.4 tapas por partido cuando jugó con los Lakers en la campaña 2012-2013.

La temporada pasada jugó con los Wizards en nueve partidos, pero por una lesión se tuvo que alejar la mayoría del curso.

Es conocido que Dwight Howard no salió bien de los Lakers. Y para muestra, sus palabras hace unas semanas para The Athletic: “Ya no tengo más ego. Está muerto. Mi ego tuvo que morir para que me convierta en lo que soy. Son cosas que pasan a veces. Una vez que aprendiste que tienes que entregarte al equipo, ahí es cuando todo comienza a florecer”.

Debido a esto, la franquicia púrpura y oro estaba dubitativa de si contratar a Supermán era buena idea. Para ello, se reunió con Anthony Davis, JaVale McGee y Rajon Rondo, quienes querían saber si podían confiar en él y les dejó una buena impresión. Ese nuevo Howard.

Bajó más de 10 kilos, demostró que su espalda estaba sana y hubo una impresión que había tocado fondo. De todas formas, los Lakers harán un juicio con base en sus acciones y no en sus palabras, por lo que si pasa algo similar a su paso anterior por Los Ángeles, lo cortarán sin generar algún costo para el equipo.

(Con información de NBA México)