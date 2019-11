Ebrard confirma colaboración del FBI en caso LeBarón; no va a reemplazar a la FGR, sólo va a cooperar, dice

México está invitando al FBI a acompañar, es una iniciativa mexicana porque no hay motivo para que no participe, el por qué no se enviaron más agentes no es una decisión política sino técnica o policial, señaló el funcionario en conferencia de prensa

Sinembargo.MX

11/11/2019 | 12:46 AM

Foto: Sinembargo.MX

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard Casaubón mencionó este día que el FBI no reemplazará a la Fiscalía General de la República (FGR), únicamente cooperará con ella durante las investigaciones por el asesinato de los nueve integrantes de la familia LeBarón. Asimismo, sus elementos no podrán usar armas, sentenció. Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Canciller aseguró que el Gobierno mexicano está invitando a la dependencia estadounidense pues, dijo, no hay razón para que Estados Unidos no colabore. “México está invitando al FBI a acompañar, es una iniciativa mexicana porque no hay motivo para que no participe, el por qué no se enviaron más agentes no es una decisión política sino técnica o policial”, señaló el funcionario. “La aplicación corresponde a la Fiscalía y tiene limitantes. Primero, no pueden usar armas y segundo, no pueden hacer diligencias; es acompañar no reemplazar, eso nunca lo permitiría México y es muy importante por las armas, porque si no sería otro proceso para que la Fiscalía revise casquillos y después entregarlos al FBI, es más fácil”, detalló. Comentó que el Gobierno encabezado por Donald Trump ha respaldado a las autoridades mexicanas tras la tragedia ocurrida la semana pasada entre Sonora y Chihuahua. “Lo que hemos recibido de Estados Unidos es una muestra de respaldo y confianza al Gobierno de México”, aseveró. Ebrard Casaubón explicó que la FGR será quien decida cuántos agentes estadounidenses podrán participar en las indagaciones, cómo y en qué momento. Insistió en que el FBI deberá informar cada detalle de la investigación en todo momento, pues reconoció que en otros casos no ha existido ningún problema con esa forma de cooperar. Luego del ataque en que fallecieron seis niños y tres mujeres integrantes de la familia LeBarón, la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, solicitó la colaboración del Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), para investigar la agresión. En los términos de tratados y convenios internacionales suscritos por EEUU y la @FGRMexico solicité a través de la @fgjesonora la colaboración del @FBI en la investigación de los sucesos ocurridos contra las familias LeBaron y Langford. Trabajaremos unidos para hacer justicia. — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) November 9, 2019 “En los términos de tratados y convenios internacionales suscritos por EEUU y la @FGRMexico solicité a través de la @fgjesonora la colaboración del @FBI en la investigación de los sucesos ocurridos contra las familias LeBaron y Langford“, informó la mandataria en Twitter. #LeBarón

