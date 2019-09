Ebrard, en la ONU: MÃ©xico estÃ¡ comprometido con el multilateralismo y lucha contra supremacismo

Ebrard, en la ONU: México está comprometido con el multilateralismo y lucha contra supremacismo

En representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Relaciones Exteriores habló hoy en la 74 Asamblea General de la ONU, en Nueva York

Sinembargo.MX

Ahí ratificó el compromiso de México con el multilateralismo y pidió a los gobierno del mundo aumentar los esfuerzos para luchar contra el supremacismo blanco.

Ciudad de México, (SinEmbargo).- Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, habló en representación del Gobierno de México ante la 74 Asamblea General la Orrganización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Eu, y dijo que nuestro país está comprometido con el multilateralismo, además hizo un llamado a que los gobierno del mundo amplien sulucha contra el supremacismo y avitar actos como la matanza ocurrida en El Paso, Texas.

“Tenemos que tomar contexto que las ideas del supremacismo blanco están ya teniendo una conexión muy evidente, y debemos tomar todas las acciones par a impedir que sigan extendiéndose estas ideas y tengan basamento en nuestra civilización”, dijo.

“El [agresor de El Paso] subió un documento en donde señala que la comunidad hispana es su objetivo, entonces, México va a estar participando de manera muy resuelta para hacerle frente a esta amenaza a la convivencia, y a la exigencia misma de las democracias ,con las cuales restamos comprometidos todos los integrantes de las Naciones Unidas”, agregó.

Sobre el compromiso de México con el multilaterialismo, dijo que el Gobierno que encabeza el Presidenre López Obrador cree se adhiere “plenamente al multilateralismo, y consideramos que es la vía más eficaz para resolver los problemas que enfrenta hoy el mundo”, dijo.

“Con la decisión del compromiso, participando varios países, podemos crear en esa región [centroaméric] más de 60 mil empleos, con lo cual podremos frenar la migración”, comentó.

“Buscamos una sociedad mas justa en México. Más segura, y buscamos que el multilateralismo se fortalezca. Estamos conscientes de que la ONU y el multilateralismo deben ser fortalecidos y son el hogar d ellas mejores causas del mundo”, agregó.

Además destacó que “México ha recobrado la confianza en sí mismo. México tiene algo que compartir con ustedes. México comparte causas como las que ha señalado el presidente de la ONU, y tenemos todo para lograr un gran avance en materia de multilaterialismo”.

El Secretario concluyó su participación con un verso de Nezahualcóyotl, “¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mi sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores”.

LAS ACTIVIDADES PREVIAS

Como parte de sus actividades durante su visita a las Naciones Unidas, este viernes el Canciller Ebrard se reunió con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras, con el fin de analizar un plan de desarrollo que firmaron hace casi un año con el objetivo de identificar oportunidades y reducir el flujo Como parte de sus actividades durante su visita a las Naciones Unidas, este viernes el Canciller Ebrard se reunió con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras, con el fin de analizar un plan de desarrollo que firmaron hace casi un año con el objetivo de identificar oportunidades y reducir el flujo migratorio hacia el norte.

En una reunión de más de una hora los cancilleres se comprometieron a tirar adelante el Plan de Desarrollo Integral, que busca atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio e identificar oportunidades que mejoren las vidas de los centroamericanos para que no tengan que verse forzados a emigrar.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) está ayudando a estos países a desarrollar el plan y su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, participó en el encuentro.

“El multilateralismo funciona”, dijo Ebrard. “Sí se puede cambiar el enfoque al desarrollo y sí se puede lograr esto a corto plazo”.

El plan de desarrollo se ideó hace meses en un contexto de una creciente salida de migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños hacia Estados Unidos, algo que enfureció al Gobierno del Presidente Donald Trump.

Previamente, el pasado miércoles, el Secretario de Relaciones Exteriores aseguró que México es un país feminista, durante su participación en un foro en la 74 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Somos feministas y les esperamos en México con los brazos abiertos”, dijo el Canciller.

En el evento “Generación de Igualdad (Beijing +25)”, Ebrard Casaubón agregó que los gobiernos progresistas deber ser, “por convicción”, feministas.

Además, consideró que no puede haber un cambio social sin equidad de género, puesto que se trata de un tema que “tiene que ver con todo”.

“La transformación social empieza con la equidad de género si no lo logramos no podemos avanzar: la sociedades no cambian, la violencia no disminuye, la desigualdad no se reduce”, expresó.

-Con información de AP