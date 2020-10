Ebrard se descarta, por el momento, como aspirante presidencial para 2024

El canciller aseguró estar concentrado en sus responsabilidades actuales, como enfrentar la pandemia por Covid-19

Animal Político

15/10/2020 | 07:01 AM

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se descartó, por el momento, como aspirante para las elecciones presidenciales de 2024, pues dijo estar enfocado en sus responsabilidades como canciller.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Ebrard dijo que su mente no está en esa contienda pues ahora hay temas más importantes que atender como la pandemia por Covid.

“A mí por favor sáquenme de esa competencia, no tengo ningún interés ahorita, en 2020, de estar pensando en el 2024, ¿quién podría pensar en eso?, simple y llanamente lo que tenemos que hacer ahorita, tenemos enfrente a una pandemia, tenemos enfrente el problema económico”, señaló.

El canciller dijo que es un hombre leal al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que me pongan a mi fuera de eso yo estoy en mi trabajo (…) no estoy aquí por un hueso, no estoy aquí por un lucimiento, estoy aquí porque quiero participar en algo que valga la pena y ya, y eso que vale la pena es transformar el País”, refirió.

Durante la actual gestión, Marcelo Ebrard ha sido uno de los funcionarios más cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien mantiene una estrecha relación desde el año 2000.

Entre los logros más importantes de la SRE con Marcelo Ebrard al frente se encuentran la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio.

Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de negociar y firmar los contratos para la adquisición de las vacunas contra el Covid-19.

RESPONDE A CRÍTICAS DE DIARIO BRITÁNICO

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, envió una carta al diario británico Financial Times en la que rechazó sus señalamientos, ya que recientemente calificó al Presidente Andrés Manuel López Obrador como un dictador.

En la misiva, Ebrard denunció que, desde que López Obrador asumió la Presidencia con una “abrumadora mayoría”, ha sido duramente criticado por el diario. En una editorial reciente, recordó, el periódico lo etiquetó como “el nuevo dictador de América Latina”.

Sin embargo, dijo Ebrard, el Presidente convocó a un referéndum nacional con apego a la Constitución, cuyo fin es preguntar a los mexicanos si los cinco ex Presidentes anteriores deben ser investigados, y, de ser el caso, procesados, con base en las leyes del país. Además, señaló, la Suprema Corte ajustó la pregunta y retiró toda referencia a los ex mandatarios.

“En el pasado reciente de México hemos padecido de una serie de gobiernos extremadamente corruptos. Algunas de las acusaciones contra gobiernos previos son el financiamiento de campañas con sobornos transnacionales y la protección a las organizaciones de tráfico de drogas. Al respecto, la voz de la gente debe ser escuchada”, afirmó el funcionario.