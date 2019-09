Ebrard y Bachelet revisan fortalecimiento de la Guardia Nacional y situaciÃ³n de migrantes en MÃ©xico

Ebrard y Bachelet revisan fortalecimiento de la Guardia Nacional y situación de migrantes en México

En el marco del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, la delegación mexicana sostuvo una reunión con la ex presidenta de Chile, para que México reciba asistencia en el fortalecimiento de capacidades de la Guardia Nacional.

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Verónica Michelle Bachelet Jeria, titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), revisaron el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la situación de los migrantes que se encuentran en México.

En el marco del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra esta semana en Nueva York, la delegación mexicana sostuvo una reunión con la ex presidenta de Chile, para que México reciba asistencia en el fortalecimiento de capacidades de la Guardia Nacional.

Además, el Gobierno de México recibirá asesoría de la ACNUDH en la situación de los solicitantes de asilo que están siendo regresados por Estados Estados Unidos. a territorio mexicano a esperar sus procesos dentro del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), y para revisar la atención a migrantes en la frontera sur del país.

"El Canciller refrenda a Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, el compromiso de México con la protección, vigilancia y promoción de los derechos humanos para un País justo, equitativo e incluyente", señaló Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.

Además de Bachelet Jeria, Ebrard Casaubón y Delgado Peralta, por parte de la delegación mexicana, estuvo presente en la reunión de trabajo, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, embajador representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pasado 9 de septiembre, Bachelet Jeria se dijo preocupada por las políticas impuestas por los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica, para contener el flujo de migrantes, ya que, según ella, éstas aumentan el riesgo de violaciones a las garantías individuales.

"Me preocupa que las políticas que se están implementando actualmente en Estados Unidos, México y algunos países de América Central están poniendo a los migrantes en mayor riesgo de violaciones y abusos de los derechos humanos, y pueden violar los derechos de las personas vulnerables", indicó Bachelet Jeria durante su discurso de apertura de la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que lo que más le alarma es que niños continúen en centros de detención en Estados Unidos y México, lo que contraviene el principal interés de los menores, principio fundamental del derecho internacional.

"Sigo profundamente perturbada por estas políticas, en particular la continua separación de niños migrantes de sus padres, y la perspectiva de una nueva norma que permita la detención indefinida de niños, simplemente por su estado administrativo. Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo a ningún niño", enfatizó la ex presidenta chilena.

Bachelet Jeria recordó que quienes se ven obligados a abandonar sus lugares de origen es por la angustia social y económica, que existe en sus países de origen, e incluso, como resultado del cambio climático, la inseguridad, corrupción, entre otros factores de grande alcance.

"Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen al Estado de destino y entren en él, o que los devuelvan sin las garantías del debido proceso, son, simplemente, retrasos. Ni ellos, ni las llamadas políticas de 'tolerancia cero' detendrán las fuerzas que impulsan a las personas a irse", subrayó la funcionaria internacional.

La titular de la ACNUDH abundó que políticas migratorias como las implementadas por los Gobiernos de Estados Unidos y México sólo presionarán a las familias "desesperadas", para que tomen rutas más riesgosas, donde puedan estar expuestas a la violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos.

La ex mandataria chilena recordó que en lo va de este 2019, al menos 35 mil solicitantes de asilo han sido enviados a las zonas fronterizas mexicanas para esperar sus audiencias, y que las oficinas del ACNUDH en México, Guatemala y Honduras han documentado un aumento en detenciones y deportaciones de migrantes.

Bachelet Jeria agregó que la institución internacional a su cargo ha observado casos de separación familiar en el contexto de la privación arbitraria de libertad; falta de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes.

"Los acuerdos para 'devolver' personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución; evaluación individualizada; el interés superior de los niños; y garantías del debido proceso", apuntó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El pasado 9 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Bachelet Jeria firmaron un acuerdo para que el organismo internacional brinde asesoría técnica en materia de Derechos Humanos a la Guardia Nacional. En el marco de su conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, y acompañado de Ebrard Casaubón, el mandatario nacional agregó que garantizar y proteger los derechos humanos es una convicción que tiene el Gobierno democrático.

Durante su participación, el canciller mexicano destacó que la oficina de la ACNUDH aceptó participar en la construcción de la Guardia Nacional "para que tenga en su ADN los derechos humanos". Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, destacó la trayectoria de Bachelet Jeria.

Asimismo, la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los DH señaló los retos que enfrenta México en materia de Derechos Humanos. Ante ello, mencionó que su oficina no puede estar ausente de los desafíos de un país con miles de desaparecidos y con altas tasas de homicidios.

Destacó el consenso alcanzado en México para la creación de la Guardia Nacional y manifestó que es una muestra de madurez.

Añadió que la nueva institución representa una oportunidad para brindar seguridad a los ciudadanos y salvaguardar los derechos humanos.

"El acuerdo firmado hoy va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener un cuerpo de seguridad […] Entre ellos un mecanismo de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial", dijo Bachelet Jeria.

López Obrador consideró un acto histórico la firma del acuerdo entre México y ONU para brindar asesoría técnica en materia de Derechos Humanos a la Guardia Nacional, debido a que es una nueva etapa en materia de seguridad para México.

"Vamos a llevar a cabo el cambio de seguridad sin violar derechos humanos, daremos un giro a las instituciones que han tenido otras encomiendas para que nos ayuden con la disciplina para enfrentar el problema que es la inseguridad y violencia, sin violar los derechos humanos", dijo el presidente.

"Queremos que México se abra a la observación internacional, en esta y otras [áreas], lo que tiene que ver en el combate a la corrupción, que actuemos con absoluta transparencia […] Que nos ayuden para que se formen los elementos de la Guardia Nacional en el principio de la defensa de derechos humanos y en el uso moderado, adecuado, de la fuerza, esto va a ser muy importante", abundó el mandatario.

Asimismo, López Obrador narró la ruta que siguió la aprobación de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, además de que elogió al Ejército y reiteró que él, como jefe de las Fuerzas Armadas, nunca ordenará atacar a la población.