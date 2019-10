Ebrard y Durazo piden a EU detener el flujo de armas a MÃ©xico

Ebrard y Durazo piden a EU detener el flujo de armas a México

Los funcionarios de la SRE y de SSPC se reunieron con el embajador de EU para abordar el tema del control del flujo de armas que se da desde su país a México

Noroeste / Redacción

Marcelo Ebrard Casaubón y Alfonso Durazo Montaño, titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), respectivamente, se reunieron este lunes 21 de octubre con el Embajador de Estados Unidos de México, Christopher Landau, para abordar el tema del control del flujo de armas que se da desde su país a México.

Según lo reportaron diversos medios nacionales, el Gobierno de México planteó a su homólogo de Estados Unidos iniciar un operativo con mayor tecnología para detectar las armas que ilegalmente que cruzan hacia el país por toda la frontera norte.

Además de Ebrard Casaubón y Durazo Montaño, en el encuentro participaron integrantes del Grupo Binacional para combatir el flujo ilegal de armas, así como representantes de la Secretaría de Defensa (Sedena) y de Marina (Semar), así como de la Guardia Nacional.

De parte de EU, hubo representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado estadounidense.

Al finalizar la reunión, el canciller Marcelo Ebrard publicó en su cuenta de la red social Twitter que, “Habrá un antes y un después de la llamada del sábado entre los Presidentes López Obrador y Trump en esta materia”.

La reunión se da luego de lo ocurrido el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, donde elementos de la Sedena y la Guardia Nacional detuvieron y luego soltaron a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, en un operativo fallido que derivó en enfrentamientos con miembros del crimen organizado.

Antes, el pasado 10 de septiembre, ambos Gobiernos acordaron la creación del Grupo Binacional, ante el llamado de la Cancillería mexicana a controlar el tráfico de armas, ya que según la SRE, el 70 por ciento de las mismas, aseguradas en México, provienen de Estados Unidos.

El pasado sábado 19 de octubre, en un diálogo telefónico a raíz de los sucesos en Culiacán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron congelar el tráfico de armas ilegales hacia México, según lo informó Ebrard Casaubón.

“México ya lo había planteado, le dijo el Presidente, y ya estamos trabajando, pero quiero plantearle o comentarle a usted que usando tecnología de los dos países cerremos en la frontera, congelemos el tráfico de armas, que es lo que está causando bajas en México como las que usted acaba de ver, y la respuesta del presidente Trump fue que le parecía muy bien, que se puede hacer en base a tecnología”, dijo el canciller.

“La respuesta fue que se hiciera de inmediato un encuentro entre las autoridades de los dos países, que se presentara en el transcurso de la próxima semana las acciones inmediatas que se van a tomar para lograr el objetivo de congelar, no reducir, congelar, el tráfico de armas hacia México provenientes de los Estados Unidos”, agregó el funcionario federal.

En conferencia de prensa antes del inicio de un mitin de López Obrador en Nochixtlán, Oaxaca, Ebrard Casaubón aseguró que recibieron una respuesta positiva por parte de Trump, y confirmó la reunión con el embajador estadounidense Landau, para acordar las primeras medidas.

“En la doctrina tradicional el daño colateral ya no importa, lo que importa es que tú tengas a una, dos o cinco personas y no importa si se mueren 200 o 300 personas, en el caso de la doctrina nueva que se tiene hoy, lo que se considera es que el daño colateral no es aceptable”, abundó el canciller, quién detalló, además, que la llamada duró 15 minutos y que Trump refrendó su apoyo al Gobierno mexicano.