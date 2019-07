Ebrard y Pompeo plantean grupo binacional para recuperar bienes y activos ligados a El Chapo

El jueves pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo con el abogado de Joaquín Guzmán Loera en que los recursos que sean incautados al narcotraficante deben ser para México

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Mike Pompeo, Secretario de Estado estadounidense, plantearon este domingo la conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y activos vinculados con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante la reunión que sostuvieron los funcionarios en las instalaciones de la Cancillería, ubicadas en la colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, la delegación mexicana solicitó colaborar con el Gobierno de Estados Unidos para el despliegue un operativo, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas que entran al país en San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros, cinco puntos estratégicos vinculados a los índices de inseguridad en México.

El viernes, el Canciller Ebrard dijo que trabajaba en la “recuperación” de los bienes del capo mexicano condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Ebrard dijo a periodistas, durante una vista a una localidad rural de El Salvador, que las autoridades estadounidenses “remitieron buena parte de la información, casi toda” sobre los bienes vinculados al narcotraficante.

Destacó que esta información está en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República, que “están ya trabajando para la recuperación de bienes o activos” de Guzmán y su red, estimados en “varios miles de millones de dólares”.

Recordó que existe un acuerdo entre su país y Estados Unidos para que se repartan los recursos incautados al “Chapo” y previó que “pueden haber recuperaciones muy significativas”.

Antes, el jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo con el abogado de Guzmán Loera en que los recursos que sean incautados al narcotraficante deben ser para México.

“Lo vamos a revisar. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera. Vamos a ver. Él sostiene de que en todo caso, esos bienes, esos recursos, pertenecen a México”, aseguró.

–¿Cuántos recursos, cuánto dinero? –le preguntaron al Jefe del Estado mexicano.

–Hay que verlo. Lo está viendo el Secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard] –respondió.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera ha sido declarado culpable de los 10 cargos criminales que le imputaban en una corte en Brooklyn, Nueva York. En los siguientes años, Joaquín “El Chapo” Guzmán apenas verá el sol.

“Se decía que este señor, esta persona, estaba entre los más ricos del mundo y de México. Y no obedecía, considero, a la realidad. Se daban cifras superiores cuando habían traficantes de influencias con mucho más dinero. Pero se hacía esta valoración por razones políticas o publicitarias”, dijo el Presidente.

Desde Palacio Nacional, afirmó que van a analizar el asunto de “El Chapo” porque lo que están planteando para quedarse con los bienes obtenidos “de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Pasaba que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el Gobierno mexicano no los reclamaba”.

–¿Fue demasiado esa cadena perpetua?

––Yo no estoy de acuerdo con las cárceles.

–Pero cometió delitos –dijo una reportera.

–A mí me gustaría que no hubiera gente en las cárceles. Que no hubiese enfermos, que nadie sufriera. Es más: quisiera que fuésemos eternos, pero eso no se puede –respondió el mandatario.