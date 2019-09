Echar a AMLO de Palacio es mÃ¡s importante de lo que fue sacar al PRI de Los Pinos, afirma Fox

Echar a AMLO de Palacio es más importante de lo que fue sacar al PRI de Los Pinos, afirma Fox

Durante una entrevista, el ex Presidente Vicente Fox aseguró que su oposición a la administración de Andrés Manuel López Obrador no se trata de una batalla personal entre ambos, e incluso recordó que ambos fueron ‘cuates’ cuando en el 2000 se dio la alternancia con la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder

Sinembargo.MX

23/09/2019 | 12:08 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El ex Presidente Vicente Fox aseguró que sacar a Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional es un reto más grande que haber terminado con 70 años de gobierno del Partido revolucionario Institucional (PRI) en el año 2000.

“Voy a estar deliberando, pensando, poniendo mi experiencia porque este reto, de detener a este cuate, es más grande que haber sacado al PRI de los Pinos, hoy tenemos que sacar a López de Palacio Nacional”, afirmó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el panista aseguró que no se trata de una batalla personal entre ambos, e incluso recordó que hace algunos años fueron amigos cuando se dio la alternancia hace 19 años.

“No es una batalla mía contra él, que nos conocemos desde hace mucho, fuimos cuates inclusive al principio luchando contra el PRI, y hoy él está convertido en el PRI y yo sigo convertido la oposición, todo lo que él hace es PRI PRI PRI, y todo lo que hace es populismo y demagogia”, recordó.

Fox Quesada señaló que debido a la ausencia de un partido que ejerza el papel de oposición contra López Obrador no hay nadie que cuestione las decisiones del tabasqueño.

“Ninguno es hoy oposición, por eso no está arrasando este tirano de López, porque no hay oposición, porque no hay quien le diga ‘oye, te equivocaste López’, ‘me estás mintiendo López’”, recalcó.

Cabe recordar que el sábado pasado el ex Presidente Fox instó a la militancia panista y en general a todas las fuerzas políticas a unirse y sumar para “darle en la madre a la cuarta transformación”.

“Todos queremos a México, es más que todo eso y México es nuestra meta, es ahí donde tenemos que sumar, donde tenemos que unirnos y donde tenemos que darle en la madre a esta cuarta transformación”, argumentó el ex mandatario.

En el marco del 80 aniversario del PAN, durante su mensaje a los integrantes de Acción Juvenil, en la Asamblea Nacional Ordinaria del “blanquiazul”, Fox afirmó que repetirán lo hecho en las elecciones del 2000, y derrotarán a Morena el siguiente año en el Congreso, para quitar de la silla a Andrés Manuel López Obrador en 2024.

En el mismo evento, Fox Quesada y panistas llamaron a la unidad para hacer frente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Durante la 24 Asamblea Nacional del partido político.

Al ser cuestionado respecto a estas declaraciones, Vicente Fox aclaró que con sus palabras no buscaba incitar a un levantamiento violento, sino de lograr la victoria en las elecciones de 2021 con propuestas.

“Es una expresión muy mexicana, ganarle la partida, con inteligencia, con firmeza, con estrategia. No se trata de una revolución, de agarrarnos en el callejón de los trancazos a ver cual de los dos gana, se trata de convencer con una propuesta superior a la gente”, explicó.