Echeverría se fue a radicar a EU y otra testigo de la defensa se niega a declarar

Mañana el Juez emitirá el fallo contra Alejandra Gil Álvarez, ex colaboradora en Salud

José Abraham Sanz

23/03/2020 | 11:22 AM

El ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, no pudo ser localizado y la policía investigadora reveló que se fue a radicar a los Estados Unidos, por lo que su testimonio en el juicio contra su ex colaboradora quedó descartado.

Pero esa no fue la única mala noticia que recibió María Alejandra Gil Álvarez ésta mañana, pues otra de las testigos, representante legal de una empresa, se negó a declarar a su favor.

Sin embargo, la juez continuó con el juicio oral contra Gil Álvarez, quién es la única acusada de haber avalado y firmado un contrato irregular por 18 millones de pesos, y el pago ilegal de 14.7 millones de pesos, por servicios de imagenología en 2016.

Los abogados defensores sólo pudieron llevar a declarar hoy a un perito contable particular a quien contrataron para justificar con el dictamen del especialista que el contrato se realizó conforme a la ley.

El contador explicó que revisó la documentación del expediente, y avaló la actos de excepción de licitación, debido a que encontró cotizaciones que dio por válidas para cumplir el requisito de investigación de mercado.

Los delitos por los que se le acusa a Gil Álvarez son de ejercicio indebido de los servicios públicos y desempeño irregular de la función pública.

Originalmente, Gil Álvarez fue acusada junto al propio Echeverría Aispuro y a Jaime Otáñez García, ex director de atención médica, y quién avaló el acta de excepción de la licitación.

La acusación contra los ex funcionarios se centró en qué la adjudicación directa no estaba justificada y el contrato se tuvo que haber licitado.

Echeverría Aispuro, quién solicitó la suspensión del proceso en su contra a cambio de pagar 7 millones de pesos, fue citado a declara como testigo de Gil Álvarez en cuatro ocasiones, pero nunca respondió al llamado.

Desde su primera ausencia, los abogados defensores solicitaron a la juez que se empleara la fuerza pública para obligarlo a acudir al centro de justicia, pero no fue localizado en su domicilio.

La Fiscalía General del Estado ayudó a su localización en este último mandamiento y su informe señaló que Echeverría Aispuro fue buscado por la policía en el mismo domicilio que él registró para ser notificado durante la realización del proceso en su contra, en La Primavera, pero no tuvo éxito.

También se amplió la búsqueda a otros tres domicilios registrados, en el sector Tres Ríos, en la colonia Guadalupe, y tampoco pudo ser localizado.

La Fiscalía confirmó en un informe que luego de entrevistarse con terceras personas que ocupaban los domicilios a nombre de Echeverría Aispuro, estos señalaron que se fue a radicar a los Estados Unidos.

Sin dos de los testigos, los abogados defensores de Gil Álvarez encararán mañana, a partir de las 11:00 horas, los alegatos de clausura.

La juez además señaló que espera dar el dictamen y saber si la ex directora administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, es culpable o inocente.