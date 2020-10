Ecología alerta por contaminación de bachichas en Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

Mazatlán tiene un enemigo que no siempre se ve, uno que a pesar de su tamaño diminuto, ya se está convirtiendo en un problema de salud pública: las colillas de cigarros.

De acuerdo con la directora de Ecología del Gobierno de Mazatlán, Lourdes San Juan Gallardo, en el puerto existen zonas donde cada fin de semana es posible recolectar miles de bachicas, especialmente en áreas verdes y las márgenes de lagunas y esteros, es el caso de la Avenida Bahía, junto a la Laguna del Camarón, y en las márgenes del Estero del Yugo, en la zona de Cerritos.

“Sí es un problema de contaminación porque las bachichas se van al drenaje, llegan a los cuerpos de agua y son un gran contaminador, es el principal contaminador de agua por los químicos que desprende”, declaró para Noroeste.

“Otro problema es que no tenemos una forma de tratar a la basura, no tenemos todavía, no tenemos una planta de tratamiento de residuos, esas bachichas (que logran juntar) se van al basurón y ahí contaminan los mantos friáticos, todos los escurrimientos de agua subterráneos. Cuando la bachicha tiene contacto con el agua, contamina el agua”.

A propósito de la iniciativa a nivel nacional de Morena y El Verde Ecologista, sobre prohibir fumar, vender o distribuir cigarros en las playas de México, San Juan Gallardo la calificó como positiva, pero reconoció que el problema no se limita a las playas.

“No te sabría decir cuántas se recogen, pero son miles las que se pueden contabilizar”, lamentó la funcionaria municipal.

Sergio Valle Espinosa, representante del Consejo Ecológico de Mazatlán, consideró que esta iniciativa es favorable aunque debió empujarse desde mucho tiempo atrás.

“Esta microbasura es altamente contaminante, porque ese tipo de filtro no es biodegradable. La microbasura es tan peligrosa como la macrobasura, y ésta es más difícil de encontrarla, por ejemplo, cuando se queda escondida en la arena”, apuntó el especialista.

Y aunque se han realizado campañas para no arrojar colillas de cigarros a la calle y cuerpos de agua, el problema continúa.