EcologÃ¬a de MazatlÃ¡n acusa a pescadores de haber robado la biobarda del Puente JuÃ¡rez

Ecologìa de Mazatlán acusa a pescadores de haber robado la biobarda del Puente Juárez

La biobarda apenas fue colocada el pasado 8 de junio en la zona el estero del Infiernillo, un paso directo al mar. La ambientalista Sofía Trejo Lemus la propuso y fue hecha por estudiantes y pescadores; fue necesario usar decenas de botes de plástico PET y malla reciclada para pescar.

Sheila Arias

MAZATLÁN._ La primera biobarda instalada en el puente Juárez, donada y hecha por ciudadanos, se la llevó un grupo de pescadores, pero eso no detendrá la causa a favor del medio ambiente y la harán otra vez.

“Se la robaron los pescadores esa es la realidad, hoy fui y no encontré a nadie que me informara, afortunadamente había unos pescadores que comentaron que se la llevó una panga de flotador, no les importa el trabajo que hay detrás, la utilidad, yo vi la cantidad de basura que estaba ahí, ellos sólo ven la utilidad propia”, informó Lourdes Sanjuan Gallardo, directora de Ecología y Medio Ambiente.

1