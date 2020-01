Ecología en Rosario no puede aplicar reglamento contra el maltrato animal

El reglamento existe, pero no ha entrado en vigor porque no se ha publicado en el Diario Oficial, por lo que se puede decir que no tiene validez, expresó Pedro Zambrano Corona

Hugo Gómez

24/01/2020 | 1:00 PM

EL ROSARIO._ A varios meses de que el cabildo local aprobó el reglamento de protección animal, y se presentó ante el Estado, el coordinador de Ecología, Pedro Zambrano Corona, manifestó que aún no se puede aplicar. Esto ante la agresión que sufrió un perro en la cabecera municipal, el cual fue quemado con agua caliente. "El reglamento existe, pero no ha entrado en vigor porque no se ha publicado en el Diario Oficial, por lo que se puede decir que no tiene validez", expresó. El funcionario reconoció que ya tiene alrededor de siete meses que se aprobó en cabildo, pero desconoce los motivos por los que no se pone en marcha. Expuso que los familiares de "Mimo", nombre de la mascota atacada, acudieron ante su instancia para sentar un precedente, así como solicitar la orientación. "Ya urge, porque ya pasó este caso y es necesario aplicarlo para el bienestar de las mascotas", argumentó. Zambrano Corona reconoció que en lo que va de la administración, y está al frente de esta instancia, es la primera vez que se reporta una agresión de este tipo. Destacó la importancia de que los propietarios actúen, para que de esta forma se puedan dar las condiciones que permitan prevenir la proliferación de casos. Refirió que pese a que no se ha puesto en función el reglamento, se orientó a los familiares que existen otras instancias que pueden actuar en consecuencia, como lo es la fiscalía o Seguridad Pública por medio del bando de policía y buen gobierno. Expuso que de aplicarse el reglamento, las personas pueden ser sancionadas económicamente o incluso detenidas de acuerdo a la gravedad del hecho. # Ley de Protección Animal

