Ecología Municipal niega haber 'secuestrado' a los perros de don Julio

Asegura Lourdes San Juan Gallardo que el dueño de las mascotas desaparecidas había hecho trato de adopción con un particular

Alma Soto

24/09/2020 | 10:44 AM

Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología Municipal, negó las denuncias vertidas en redes sociales de que un inspector de esta dependencia sacó a siete perros de la casa de don Julio, un vecino del Centro de la ciudad, y que posteriormente dos de esos perros aparecieron vagando en la vía pública.

La funcionaria reconoció que saben del caso de esas mascotas desde febrero, cuando recibieron denuncia de los vecinos de don Julio por maltrato animal, puesto que los tenía encerrados siempre, y contaminaban con excremento y orina que escurrían a la calle.

"Nosotros entramos dos veces a casa de son Julio, la primera cuando fuimos a ver las condiciones en las que tenía su vivienda y la segunda cuando nos llamó para mostrarnos que habia limpiado, pero los perros eran un problema económico para don Julio y para sus vecinos, de malos olores, ruido", dijo.

Comentó que el señor tenía 16 perros, primero dio tres en adopción y después informó a Ecología que ya había encontrado a quién los adoptaría, sin la intervención de Ecología.

"Él me llevó a la persona que se iba a llevar a los perritos y me dijo, maestra éste es mi salvador, es una persona de nombre Faustino, si dicen que un inspector de Ecología se llevó a los perros, pues no hay ninguno con ese nombre", expresó.

Si don Julio ahora se siente afectado, dijo, debe presentar una denuncia ante el Ministerio Público, porque el maltrato animal ya es considerado un delito.