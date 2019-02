Ecologistas de MazatlÃ¡n pedirÃ¡n a AMLO echar abajo el Parque Central

Ecologistas de Mazatlán pedirán a AMLO echar abajo el Parque Central

Aseguran que Delegación de Semarnat en Sinaloa usurpó funcionar al agilizar permisos para su construcción

Fernanda González

14/02/2019 | 11:29 AM

Ecologistas de Mazatlán pedirán este fin de semana al Presidente Andrés Manuel López Obrador se cancele la construcción del Parque Central, por considerar que se atenta contra la vida silvestre de ese pulmón de la ciudad.

En rueda de prensa, Juan Guadalupe Torres Navarro, integrante del Frente Amplio Mazatleco, dijo que se buscará que este asunto llegué a oídos del Mandatario federal, y no sólo a Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo.

"Nos vamos a manifestar ante la venida de Andrés Manuel y posteriormente interpondremos un juicio de amparo para detener este proyecto, y si nos lo revocaran, nos iríamos al siguiente nivel", advirtieron.

"No hay juicio definitivo y el señor Torruco no es la máxima autoridad, él es de Turismo, pero está el de Medio Ambiente, que es donde principalmente se afectó. Acuérdense de una cosa, Torruco tiene conflicto de interés porque es consuegro de Slim, y Slim tiene intereses aquí, entonces él no debe ni puede intervenir jurídicamente en este asunto", señaló.

Denunciaron falta de congruencia por parte de la administración municipal actual, encabezada por Luis Guillermo Benítez Torres.

Por ello, confían en que Andrés Manuel López Obrador no conozca el panorama completo y el trasfondo ambiental para la construcción del Parque Central.

"Queremos que Andrés Manuel nos voltee a ver y se pregunte ¿qué es lo que está pasando?, y entre en curiosidad e investigue qué es lo que pasa con el Parque Central", señalaron.

Comentaron que la Semarnat, Delegación Sinaloa, no tenía la facultad para dictaminar a favor del proyecto del Parque Central.

"Quien debió dictaminar es la dirección general, no la estatal, es un problema de origen", señaló Ángel García Contreras, ex presidente del Centro Ecológico de Mazatlán e integrante del colectivo ExceUAS.

Garcíar Contretas aseguró que un dictamen de la magnitud del proyecto del Parque Central, tardaría mínimo un año y medio en elaborarse en la Dirección General de Semarnat.

"Qué casualidad, de manera expedita, en tres meses, determinas un estudio de una trascendencia grave y la otra es que hubo usurpación de poderes, y lo que esperamos con el nuevo gobierno de izquierda es que por lo menos analicen la factibilidad y la transparencia", dijo.

También dijeron que no hay la compensación ambiental por la modificación del Bosque de la Ciudad.

Comentaron que la Laguna del Camarón y el Bosque de la Ciudad tienen antecedentes históricos de daño ambiental, desde el 2004, cuando se construyó el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud y posteriormente la subestación de la Comisión Federal de Electricidad.

"Este problema tiene más de un década", dijeron.