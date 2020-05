Economía afirma que la relación comercial con EU, Canadá y otros países no paró por el Covid-19

En conferencia de prensa, la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez. explicó que las fronteras se cerraron para el turismo como una medida para frenar los contagios por el nuevo virus, sin embargo, no se cerraron para el comercio

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Durante la contingencia por la pandemia de coronavirus, México no ha suspendido la relación comercial con Estados Unidos, aseguró la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez.

En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que las fronteras se cerraron para el turismo como una medida para frenar los contagios por el nuevo virus, sin embargo, no se cerraron para el comercio.

“Nunca hemos suspendido la relación comercial con EU, sigue fluyendo, por ejemplo, todo el comercio agropecuario, nunca ha quedado suspendido. No hemos cerrado fronteras, se cerraron para el turismo pero no para el comercio. Los sectores esenciales que han estado trabajando y abiertos todo el tiempo, siguen enviando mercancía, en particular los agropecuarios. […] No se han suspendido las relaciones comerciales”, afirmó.

Por ello, dijo, que no hay que reactivar las relación comercial con el país vecino, pues ésta nunca se suspendió, si no que cuando se empiecen a reactivar todos los sectores va a seguir la relación comercial

“Ni con Canadá ni con ningún país del mundo (se rompió la relación comercial). Nosotros seguimos dando permisos de exportación y todo lo que hacemos para comercio exterior está funcionando, en remoto”, añadió.

Respecto al impacto económico que va a dejar la COVID-19 en el país, la Secretaria de Economía señaló que aún no se tienen mediciones del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo dijo que sí cuentan con estimaciones de exportaciones y de empleo.

“Traemos una caída en empleo que era previsible dada la suspensión de actividades y la reducción en la demanda internacional de nuestras exportaciones. Un primer indicador que sí tenemos es del empleo”, expresó.

Márquez reconoció que las exportaciones, tanto en los sectores esenciales como no esenciales, registran un comportamiento a la baja, pero esperarán al cierre del trimestre para darlas a conocer públicamente.

Además, indicó que el impacto de COVID-19 inició antes porque México tiene una “gran” relación con otros países, por lo que previó a la llegada del virus al país ya se registraban afectaciones a la baja en las exportaciones. “Un descenso que se refleja en una caída en el comercio internacional a nivel global”, mencionó.

Respecto a la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el 1 de julio, la titular de la SE aseguró que se cumplirá sin importar las medidas de confinamiento por el coronavirus.