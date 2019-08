Ed Sheeran se alejarÃ¡ de los escenarios temporalmente; es acusado de plagio

Ed Sheeran se alejará de los escenarios temporalmente; es acusado de plagio

El músico británico no ofrecerá conciertos durante año y medio para pasar tiempo con su esposa

Noroeste / Redacción

El cantante británico Ed Sheeran se mantendrá alejado de los escenarios un año y medio para pasar más tiempo con su esposa, Cherry Seaborn, informó el tabloide Daily Star.

El músico de 28 años acaba de concluir su exitosa gira Divide, en la que ofreció más de 280 actuaciones durante casi dos años.

"Como saben, o tal vez no, he estado en la gira Divide durante dos años y este es el último día de todo esto. Es algo muy agridulce", dijo Sheeran a sus fans en la última actuación del tour, el pasado lunes, según recoge el Daily Star.

"Me encanta que estén aquí, acabar en Ipswich (Reino Unido). Este es mi último concierto en probablemente 18 meses".

Sheeran y Seaborn, que se conocieron en el colegio, cuando ambos tenían 11 años, se casaron en secreto en su hogar de Suffolk (este de Inglaterra) el año pasado, publicó milenio.com.

En alguna ocasión, la estrella británica explicó que uno de los temas de su álbum No.6 Collaborations Project (2019) está inspirado en ella. En la letra de esa canción, Sheeran afirma: "Podrías estar literalmente con quien quisieras, y me has elegido a mí. Es simplemente increíble".

OTRA VEZ, ACUSADO DE PLAGIO

Una vez más Ed Sheeran es acusado de plagio, en esta ocasión se trata del estribillo de "Shape of you".

El músico Sam Chokri denunció que la canción es muy parecida a la que publicó en 2015, llamada "Oh Why".

Sam interpuso una demanda, así que todo lo que reciba Sheeran por los derechos de la canción serán congelados hasta que un juez dictamine si se trata o no de un plagio.

Por su parte, Sheeran denunció que Chokri bloqueó las ganancias de sus canciones por streaming, citó elimparcial.com.

Cabe señalar que Sheeran ya ha pasado por esto, pues hace tan sólo unos meses tuvo que enfrentar otra acusación por su tema “Thinking Out Loud” por tener muchas similitudes con "Let's Get It On", de Marvin Gaye.

Esta acusación llega al final de la gira mundial de músico, que pasó por varios países, y que se convirtió en la más taquillera de la historia, superando a U2 en números de recaudación.