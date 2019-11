Ed Sheeran se entera gracias a The Irishman que es sobrino de un sicario de la mafia

Ahora, gracias a Stephen Graham, otro de los actores que participan en el filme del director norteamericano, hemos podido saber que el cantante inglés, Ed Sheeran, es sobrino lejano del asesino a sueldo en el que se basa la película

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- The Irishman es una película de gánsters producida y dirigida por Martin Scorsese, basada en el libro autobiográfico I Heard You Paint Houses de Charles Brandt. La cinta narra la historia de Frank The Irishman Sheeran, un camionero que se convierte en un sicario de la mafia y su familia. El personaje de Frank está interpretado por Robert de Niro y uno de los mafiosos para los que trabaja, Jimmy Hoffa, por Al Pacino.

Stephen ha relatado que el músico no sabía nada de esta relación de parentesco hasta que vio la cinta: “Están emparentados, ya sabes, lo juro por Dios y por la vida de mi abuelita. Eso es lo que dijo Ed, que era su tío lejano”, a lo que añadió: “La película está basada en hechos reales acerca de Frank Sheeran, que antes de morir le dio toda la información que pudo a un periodista para que este la convirtiese en un libro”, ha dicho explicando como Charles Brandt recopiló la información para su obra.

Este es el título original del libro de Brandt, el cual se tradujo al español como Jimmy Hoffa. Caso cerrado. El nuevo filme de Scorsese se basa íntegramente en esta obra, la cual el autor sigue los pasos de Frank Sheeran, “el irlandés”, un asesino a sueldo a quien se atribuía la ejecución de Hoffa.

Jimmy Hoffa era un poderoso jefe del sindicato de camioneros de Estados Unidos que tenía numerosos negocios con la mafia. Jimmy desapareció sin dejar ningún rastro y a hoy por hoy su desaparición continúa siendo un misterio para el FBI.