Eddie Hearn desestima reclamo de Andy Ruiz sobre lugar de revancha

El promotor alega que ya se cerró un acuerdo para ir a Arabia Saudita

Noroeste / Redacción

El peleador mexicoestadounidense Andy Ruiz Jr. afirmó que una revancha contra el inglés Anthony Joshua estará en “mis términos” y “en los Estados Unidos”, pero el promotor Eddie Hearn ha reiterado que ya se cerró un acuerdo para ir a Arabia Saudita.

El campeón de peso pesado de la FIB, la AMB y la OMB, Ruiz Jr., rompió su silencio en una segunda pelea contra Joshua el miércoles, al decir a través de Instagram: “Va a estar en mis términos. Lo traeremos aquí en los Estados Unidos”.

Pero el promotor de Joshua, Hearn, ya anunció una segunda pelea el 7 de diciembre, en Arabia Saudita. Joshua invocó una cláusula de revancha que era parte del contrato original de Ruiz Jr. para su primera pelea el 1 de junio, en la que ocurrió una gran sorpresa de peso pesado.

Como resultado, los detalles de la revancha no necesitan ser acordados en nuevas negociaciones, confirmó James Dielhenn, en un reporte publicado este miércoles en Sky Sports.

“El contrato para la revancha se firmó antes de la primera pelea”, dijo Hearn. “Ambos están firmados al mismo tiempo. No hay otro contrato. Tenemos que hacerle saber a (Ruiz Jr.) la hora, la fecha y el lugar que hemos hecho. Eso es todo”.

“Están obligados por contrato a la revancha. No hay conversaciones entre los dos equipos sobre no pelear. No percibo un problema. Firmó un contrato con nosotros con el que estaba absolutamente loco, que le dio la oportunidad de su vida. Él cumplirá al 100 por ciento ese contrato. Su elección es tener una batalla legal que pueda sacarlo del boxeo durante años, o defender sus cinturones por un montón de dinero contra un tipo al que ya ha vencido. No hay duda de que tomará la pelea”.

La preocupación de que la FIB pudiera despojar a Ruiz Jr. de su campeonato de peso pesado se disipó el martes. El organismo rector recientemente despojó a Saúl “Canelo” Álvarez del título de peso mediano porque no estuvo de acuerdo en luchar contra el retador obligatorio Sergiy Derevyanchenko.

Hace casi cuatro años, despojaron a Tyson Fury del cinturón de peso pesado de la FIB poco después de que se lo ganó a Wladimir Klitschko porque planeó una revancha inmediata, pero se espera que Ruiz Jr. evite un destino similar, a pesar de que Kubrat Pulev debe un disparo obligatorio.

Hearn dijo: “Cualquier error y Ruiz Jr. perderá cinturones, y él no querrá hacer eso. Esperamos que los cinturones IBF, WBA y WBO estén en la línea”.

(Con información de Notifight)