Eddie Van Halen fallece tras larga batalla contra el cáncer

El mítico guitarrista luchó contra la enfermedad durante una década

Noroeste / Redacción

El guitarrista neerlandés-estadounidense, Eddie Van Halen, miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex, falleció este martes a los 65 años de edad, tras una larga convalecencia por cáncer de la garganta, enfermedad contra la que luchó por más de una década.

El medio digital TMZ reportó -basado en fuentes cercanas al músico- que el guitarrista falleció en el Hospital St. John en Santa Mónica, California. Su esposa, Janie, estaba a su lado, junto con su hijo, Wolfgang, así como su hermano Alex.

Asimismo, TMZ dio a conocer que aproximadamente 72 horas antes de su muerte, los médicos descubrieron que el cáncer de Eddie se había trasladado a su cerebro y a otros órganos.

El medio digital especializado en espectáculos señaló que el guitarrista realizó múltiples viajes entre Estados Unidos y Alemania durante cinco años, para recibir un tratamiento de radiación.

"No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá", escribió en Instagram el hijo del músico.