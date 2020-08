Eddy Álvarez, del patinaje al beisbol con Marlins de Miami

El cubanoamericano compitió en los Juegos de Invierno del 2014 en Sochi

Noroeste / Redacción

MIAMI._ Producto a un brote por Covid-19, los Marlins de Miami tuvieron que hacer varios ajustes en su róster para poder regresar al terreno esta semana. Ascendieron a un grupo de ligaminoristas, entre ellos el jugador del cuadro Eddy Álvarez.

De ascendencia cubana, el infielder de 30 años no es muy diferente a sus compañeros de ligas menores, viajando por múltiples ciudades y jugando en diferentes niveles durante los últimos seis años. Pero hay algo que lo separa de los demás: Es un ex patinador olímpico.

El oriundo de Miami pasó su infancia patinando y jugando beisbol. Pero el patinar, a pesar de estar en un clima tropical como el del sur de la Florida, comenzó a ser su prioridad. Álvarez patinaba a lo largo de South Beach, levantando miradas por la velocidad y los trucos que realizaba. Luego, llegó al hielo gracias a un ex patinador olímpico de velocidad y ganó múltiples torneos nacionales. Se decidió de manera oficial por la pista cuando rechazó una beca para jugar beisbol en la Universidad de San Thomas a finales de la década de los 2000.

Álvarez intentó llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver en el 2010 pero no lo logró. Luego, después de años enfocándose en el patinaje, hizo el equipo de los Estados Unidos para los Juegos de Invierno del 2014 en Sochi, Rusia, convirtiéndose en el primer cubanoamericano en participar en dicho evento. Álvarez no ganó medalla en las tres carreras individuales, pero consiguió la de plata en los 5000 metros con relevo.

Manteniendo una promesa que hizo antes de los Juegos, Álvarez cambió su enfoque hacia el beisbol a finales del 2014. Sintió que era lo correcto, como le dijo a Christina De Nicola de MLB.com en el 2019.

“Cuando tomé el bate por primera vez, lo sentí pesado”, dijo Álvarez. “Me sentí en casa. Realmente lo extrañaba. Supe que lo intentaría. No sabía si sería profesional de inmediato. Soy el tipo de persona que no quiere tener ningún arrepentimiento de no haber hecho algo en mi carrera como atleta. Renuncié al patinaje en mi mejor momento y básicamente comencé desde cero en otro deporte. Sabía que si no lo intentaba, me arrepentiría”.

Ahora, luego de tener línea de .278/.375/.413 en seis temporadas en las ligas menores, con un guante de oro y gran velocidad --además de una impresionante demostración en el Campamento de Verano del 2020-- recibió la llamada del equipo al que se crió apoyando.

Se trata de uno de los caminos más extraños hasta las Grandes Ligas. Álvarez se une a Jim Thorpe como los únicos medallistas olímpicos en otros deportes que han jugado en las Mayores.

(Con información de MLB)