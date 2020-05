Eddy Reynoso será el nuevo entrenador de Andy Ruiz; el boxeador se suma al Canelo Team

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Andy Ruiz se sumó al Canelo Team luego de elegir como entrenador a Eddy Reynoso, preparador de Saúl Álvarez.

A través de su cuenta de Instagram, Reynoso dio a conocer la noticia de que Andy Ruiz se unió a su equipo de trabajo. “Bienvenido al equipo andy!!vamos a darle y bien (sic)”, escribió Eddy.

Andy Ruiz llamó la atención de propios y extraños al enfrentarse a Anthony Joshua por primera vez en junio de 2019. Sin embargo, a finales del mismo año, Ruiz perdió sus campeonatos ante Joshua y fue criticado por su mala condición física.

ANDY DESPIDE A MANNY ROBLES

El pasado 24 de enero Andy decidió dar por terminada la relación deportiva con su coach, Manny Robles, quien un mes antes declaró que no había tenido contacto con el pugilista desde que perdió el título unificado durante su enfrentamiento con Anthony Joshua.

Según declaró Robles a Steve Kim de ESPN, Andy terminó su relación con él en un hecho que veía venir, pues perdieron el control del pugilista, quien ya no estaba escuchando.

“No me estaba escuchando a mí, no estaba escuchando a su padre, no estaba escuchando a nadie. Lo dijo él mismo después de la conferencia de prensa (en Arabia). Se disculpó conmigo, con el papá, porque se jodió. Así que pensé: ‘OK, sólo es cuestión de tiempo antes de que reciba la llamada’. Afortunadamente para mí, Andy se disculpó a sí mismo y no se sentó allí como la mayoría de los peleadores a culpar al entrenador”, aclaró.