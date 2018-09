Eddy Valencia y Cristian Cortes superaron la bÃ¡scula

BOX

Eddy Valencia y Cristian Cortes superaron la báscula

'El Dinamita' Valencia se dijo confiado en su preparación para ganar la contienda estelar de este viernes ante Cristian Cortés

Ernesto Gutiérrez

Eddy "Dinamita" Valencia (10-2-5, 3 KO's) y Cristian Cortes (5-9-3, 1 KO's) no tuvieron problemas para superar la báscula de cara a la pelea estelar de la velada boxística "Viva Méxi-K.O." que se celebrará este viernes, a las 20:00 horas, en el gimnasio del Parque Revolución.

"Me siento muy bien, muy fuerte. Dimos el peso correctamente, gracias a Dios no tuvimos que despertarnos mucho, me siento fuerte y en óptimas condiciones para esta pelea", comentó Eddy Valencia.

En lo que respecta a su rival, "El Dinamita" Valencia aseguró que ve al oriundo de Puerto Vallarta bastante fuerte, sin embargo confía en trabajar bien las zonas blandas y salir avante en la pelea.

"Sabemos que es un rival fuerte y viene darlo todo pero de eso se trata, de dar buenas peleas, a mi nunca me han echado ninguna pelea fácil, estoy acostumbrado para esto y espero poder salir con la victoria".

Problemas con el pesaje

Por otro lado, el mochitense Miguel "Barreterito" Beltrán no se presentó a la ceremonia de pesaje y aunque JD Promotions aseguró que su contienda continuaba en pie dio a conocer que muy probablemente se cambie su rival.

Victoria "Piraña" Núñez fue otros de los que batalló para dar el peso sin embargo tras correr un poco dio el peso y se declaró listo para enfrentar a uno de los favoritos de la afición culiacanense, Rodolfo "Rodo" Bustamante.

Rafael Ortiz, por su parte, tuvo que pagar "forfait" para que la contienda ante Francisco "Tigre" Anaya se pudiera realizar.

Adalberto "Terrible" Bórquez fue otro que tuvo que llegar aun acuerdo con Adrián "Tigre" Granados para que pudieran pelear este viernes.

"VIVA MEXI-K.O."

Eddy Valencia Vs Cristian Cortes

8 rounds, peso Supergallo

Miguel “Barreterito” Beltrán Vs Jorge Zapoteco

10 rounds, peso Super Pluma

Rodolfo “Rodo” Bustamante Vs Victoriano “Piraña” Núñez

6 rounds, peso Pluma

Adrián Granados Vs Adalberto Borquez

8 rounds, peso Welter

Valentín “Picoco” León Jr Vs Ramón Ochoa

6 rounds, peso Supergallo

Javier Torres Vs Alejandro Silva

6 rounds, peso Minimosca

Jesús “Choby” Acosta Vs Diego Ledesma

6 rounds, peso Ligero

Rafael Ortiz Vs Francisco Anaya

4 rounds, peso Medio

Carlos Cebada Vs Armando Lizárraga

4 rounds, peso Ligero

Joseph Félix Vs Jorge Zavala

4 rounds, peso Super Welter

Carlos López Vs Arturo Ortíz

4 rounds, pesos Ligero