Edificio Rivera FÃ¡rber estÃ¡ en condiciones para retomar labores, dice PC

Edificio Rivera Fárber está en condiciones para retomar labores, dice PC

Tras incendio, el Alcalde Joel Bouciégez propone reubicar las oficinas municipales a otro edificio

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ El incendio que se suscitó el lunes en el Edificio Rivera Fárber del Centro Histórico, ya está en condiciones para que el personal del Ayuntamiento retome sus labores, así lo informó el Director de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

Sin embargo, el Alcalde, Joel Bouciéguez Lizárraga, propuso que las oficinas municipales que se ubican en este inmueble, se reubiquen a otro edificio más seguro, incluso señaló que la siguiente administración podría tomar el proyecto de la remodelación del Mercado de las Flores e instalar estos departamentos municipales.

“Hay que hacer una revisión completa y ver la posibilidad de que se vayan a inmuebles más seguros, afortunadamente no sucedió ninguna desgracia porque había gente que no podía salir por el humo, lo más óptimo es que ya no estén ahí”, declaró el Alcalde.

“Dentro de los proyectos están la rehabilitación del mercado de Aquiles Serdán y Calle México, el mercado María del Carmen, donde están las floristas, aparte de adecuarlo para reunir a muchos vendedores ambulantes por la planta baja, como mercado artesanal, la parte de arriba van a ser oficinas modernas, diferentes, ese es el proyecto, ya no me toca realizarlo a mí, pero ese es el proyecto para que se formalice y se le dé el seguimiento”, comentó.

El incendió ocurrido la mañana del lunes, inició en una de las oficinas que colindan a la calle Mariano Escobedo, sin embargo el humo acaparó el inmueble, impidiendo la salida de aproximadamente 30 personas, de las cuales, siete tuvieron que recibir atención médica.

El Alcalde aseguró que no se quemó ningún papel de oficinas públicas.

Por su parte Osuna Tirado señaló que el edificio no se clausuró debido a que el incendió fue en una sola oficina y de manera inmediata se le suspendió la energía eléctrica, por lo que aclaró que una vez que se entregue el dictamen se le harán las observaciones correspondientes y el personal del Ayuntamiento podrá regresar a trabajar.

“El incendio se focalizó en una notaría, el daño parcial fue en el edificio pero sólo hubo daño total en la oficina, afortunadamente los medidores de luz son independientes, se cortó la luz de la oficina dañada y se rehabilita el edificio completo, una vez restablecido todo y entregado el dictamen, el edificio tendrá que cumplir con un plan de Protección Civil”, agregó.