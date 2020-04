Edith Aracely Coronel Ávalos

Edith Aracely Coronel Ávalos, enamorada de su profesión

La nutrióloga comparte su trayectoria; recomienda mantener buenos hábitos alimenticios para estar sanos

Margarita Valdez

Culiacán._ "Me apasiona trabajar con el ser humano. La nutrición es modificar o transformar la vida de las personas, para mí, lo más gratificante que he tenido durante mi carrera es ayudar a muchas personas por medio de mi profesión", dijo Edith Aracely Coronel Ávalos.

Ella es Licenciada en Nutrición, tiene 30 años y gracias a su perseverancia y dedicación ha conseguido llegar a sus metas profesionales y personales, siendo distinguida en 2016 con el galardón a la Mujer Emprendedora.

"Me siento una mujer plena. Soy una persona muy terca, siempre me ha gustado luchar por lo que quiero, no me canso rápido. En temas laborales, siempre me gusta llegar a mis objetivos, cometo errores, pero trato de aprender de ellos", señaló.

Dará vida a un nuevo ser

En unos días, Edith experimentará la dicha de ser madre, una etapa que no la ha detenido para ejercitarse, comer sano y seguir con sus actividades, aunque de una forma diferente por la contingencia sanitaria del Covid-19, que se vivie en todo el mundo.

"Tenemos que mantenernos activos, sanos, hay que consumir frutas y verduras, sobre todo las que contienen vitamina C. A pesar de que nuestra actividad bajó porque no podemos ir y venir, no podemos salir, hay que hacer ejercicio con lo que tenemos en casa, la hidratación es importante, hay que evitar alimentos que estén procesados y tóxicos para el cuerpo y cuidarnos", recomendó.

Es importante que las embarazadas mantengan la calma y disfruten la futura llegada del ser que cargan en su vientre, mientras permanecen en casa, respetando el llamado de las autoridades para evitar contagios.

"Como futura mamá les pido que confien en ustedes; embarazadas, todavía pueden hacer ejercicio, es importante tanto para la mamá como para el bebé, coman sano, dénse el gusto de un antojo, pero no lo hagan siempre. Desde el vientre, nosotras estamos definiendo si es sano o no, nosotras mandamos en cómo va a ser el estilo de vida de ellos", aconsejó.

Experiencias que impulsan

Y aunque sus sueños de niña no tenían qué ver con su profesión, su mentalidad siempre fue estudiar y realizarse como persona.

"Conforme iba avanzando en mi carrera, sin duda, me enamoraba más de lo que estaba estudiando. Siempre les he dicho en las charlas que me han invitado a dar a estudiantes de Nutrición, que la escuela no es nada, comparado a lo que tú te vas a topar cuando egreses", comentó.

"Te topas con gente de verdad, cuando egresas te das cuenta de que hay personas que son un caso clínico que viste en la escuela, ahí es cuando sucede lo bonito y cuando te empiezas a enamorar más de todo lo que puede pasar".

Recuerda que se graduó en 2011 y que su primer trabajo no fue lo que esperaba.

"Me gradué en 2011 y mi primer trabajo fue fracasado, me acuerdo que una colega nutrióloga me invitó a compartir su consultorio y me di cuenta de que los pacientes no llegan solitos, entonces lo tuve que cerrar", indicó.

Sin rendirse y buscando alcanzar sus sueños, trabajó en su proyecto que ahora es el Centro de Nutrición y Bienestar, desde hace 6 años, donde recibe a personas de diversas edades que acuden en busca de ayuda, aportándole así bienestar a la sociedad por medio de sus conocimientos.

Disfruta atender a sus pacientes, tanto en su consultorio como en diversas modalidades online, tiene su propia marca de alimentos, además ofrece sus servicios en empresas.

"Trabajamos con empresas chicas, medianas y grandes, con programas de nutrición empresariales, tenemos nuestra propia marca de snack, que ya está distribuida en algunas tiendas importantes de Culiacán y tenemos nuestra propia tienda, donde ofrecemos productos 100 por ciento naturales".

Un aporte a la sociedad

Para conocer los resultados que obtuvieron los pacientes que se apegaron a sus programas alimenticios, basados en disciplina, realizan un conteo anual, que arroja la pérdida de kilos de las personas beneficiadas.

"No me gusta jugar con las personas diciéndoles que tomen algo para sentirse bien o bajar de peso, la verdad es que los hábitos saludables solo se dan con una buena alimentación, hidratación, ejercicio y nada más", dijo.

"Estamos disminuyendo las cifras de obesidad a nivel estado, ahí está mi granito de arena. Anualmente sacamos el reporte de cuántos kilos logramos bajar y a cuántas personas logramos ayudar, y en 2019 fueron 2 toneladas de grasa menos y ayudamos a cerca de 800 personas".

Comparte sus conocimientos

En su andar, ha tenido la oportunidad de compartir, enseñar, inspirar y a la vez motivar a personas a estudiar Nutrición, experiencias diversas que la hacen crecer como ser humano y de reforzar sus conocimientos.

"Me encanta siempre que me invitan, aunque me pongo un poco nerviosa me encanta seguir sintiendo esa sensación despues de tantos años en el mercado, he participado en muchas charlas, mesas redondas, conferencias de motivación, talleres con diferentes empresas, diferente público, como la Secretaría de Salud, Escuela de Nutrición", abundó.

"Es un medio importante para llegar a las personas, para jóvenes que quieren emprender su negocio, he tenido oportunidad de hacer un poquito de todo, que me ha dejado muchas satisfacciones".

La familia

Sobre la falta de valores que se vive actualmente en algunas familias, tiene claro que el amor es fundamental para el desarrollo sano de una persona, lo ve en sus consultas, en sus pacientes, que van desde niños a adultos y que también la hacen reflexionar.

"El amor es primordial, el acompañarlos, escucharlos, para que no sean niños depresivos. Regularmente vemos que cuando una persona es violenta es porque trae problemas desde la infancia, es desde el trato que le dieron sus papás, el mundo que lo rodea, lo que vio el niño, si vio maltrato, amor, besos, abrazos, eso influye mucho en cómo va a ser", compartió.

Edith Aracely Coronel Ávalos

Su familia: Su esposo, Luis Gerardo García Tamayo; su futuro bebé, Luis Gerardo García Coronel y su mascota "Luna".

Recomendación: Ingerir frutas y verduras que contengan vitamina C, por ejemplo: toronja, naranja y kiwi.

Su pasión: Ayudar a personas por medio de su profesión

Ella es: Dedicada, abierta a todas las posibililades que puedan existir ante cualquier tema, trabajadora, confiable y humana.