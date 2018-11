Edith MÃ¡rquez comparte escena con Edwin Luna

Edith Márquez comparte escena con Edwin Luna

Invitó la ex Timbiriche al vocalista de Banda La Trakalosa de Monterrey al primer concierto de su nueva gira, en el Auditorio Nacional

Noroeste / Redacción

Como resultado de la gran amistad que surgió en la reciente edición del reality show “La Academia“ entre la Edith Márquez y Edwin Luna, vocalista de Banda La Trakalosa de Monterrey, el arranque de “Contigo Tour“ tuvo un dueto inédito entre ambos cantantes, teniendo como escenario en el Auditorio Nacional, de Ciudad de México.

La ex Timbiriche invito de manera especial al líder de la agrupación regiomontana al concierto ofrecido este fin de semana. Ambos interpretaron “Amor de los dos“, en un concierto multitudinario y con una magnífica producción.

El tema elegido para la noche en el Coloso de Reforma, que es todo un clásico en la voz de Vicente Fernández, unió al público presente en una sola voz con algarabía, tanto por la presencia de los artistas sobre el entarimado, como por lo entrañable de la melodía.

“Estoy muy contento pues este ha sido un año lleno de satisfacciones y la vida no me deja de sorprender, hoy me emociona esta invitación pues es un gran escenario y compartirlo con Edith es un honor”, expresó muy emocionado por ser partícipe del inicio de la gira internacional “Contigo”.

De esta manera es como el líder de La Trakalosa de Monterrey enfundado en su traje de charro demostró que sabe interpretar con mariachi, ya que además portó de manera elegante un traje de charro.

Durante el concierto, Márquez hizo un repaso musical de su carrera artística, con una gran variedad de géneros y estilos musicales, entre los que destacaron la balada romántica, el pop y las rancheras con mariachi.