Edith Ruiz, la universitaria nominada al Grammy Latino; ‘quiero llevar en alto el nombre de la UNAM’, dice

Si deseas escuchar el álbum Árboles de vidrio nominado al Grammy puedes asistir a su presentación dentro del marco del Festival Vértice. La cita es el viernes 25 de octubre en Casa del Lago Juan José Arreola, a las 18:00 horas. O bien si no puedes ir al concierto, el álbum puede ser escuchado a través de plataformas digitales como Spotify

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– La pianista Edith Ruiz Zepeda es la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nominada a Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica.

Gracias a su trabajo en el álbum “Árboles de vidrio”, la profesora de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Música (FaM) fue elegida por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para competir este año.

“Tengo mis manos muy pequeñas, pero eso no es una limitante. El objetivo es trabajar con disciplina y ahínco para lograr lo que uno quiere hacer. El piano ha sido parte de mi vida, de lo que he hecho siempre, me gusta y es algo que además todo el tiempo he tenido, por ello lo comparto con mis alumnos, para que le encuentren pertenencia y pertinencia al hacer música en su existencia”, dijo la panista en entrevista con la Gaceta UNAM.

Edith Ruiz no sólo es académica de UNAM, sino además lleva la sangre puma en las venas desde que estudió música y se tituló con la tesis: “Grabación de música para piano de compositores universitarios entre 1990 y 1996”.

“Árboles de vidrio” es un álbum que consta de 17 piezas y que fue apoyado por el Fonca, producido por Urtex y grabado en la Universidad de Colorado.

“No sé (si voy a ganar el Grammy); y ni quiero pensar, me siento halagada de estar ahí, creo que es un logro para todos los involucrados. Es un disco que es la suma del esfuerzo de muchas voluntades, contiene creaciones de compositores en su mayoría mexicanos y varios universitarios, como Gabriela Ortiz, Francisco Cortés-Álvarez y Esteban Zúñiga”, precisó.

La pianista nominada contó a Leonardo Frías de la Gaceta UNAM que el disco nació de una propuesta del quinteto Onyx Ensamble, en el que pertenece, y en el que cada uno de sus integrantes se propuso como meta grabar un álbum como solista.

Edith Ruiz Zepeda dice que su intención nunca fue buscar un premio: “he hecho esto porque me gusta, porque me llena. Mi plan es ir a la ceremonia el 14 de noviembre, y veremos qué pasa, quiero llevar en alto el nombre de la UNAM y de todo lo que hacemos aquí, porque estamos de manteles largos en la FaM, celebrando nuestros 90 años. Es un orgullo que esta Facultad pueda producir artistas que se mueven en todos los niveles; en muy diferentes ámbitos de la música. Si nos traemos un Grammy estará increíble; la nominación ya es de por sí, todo un honor”.

Si deseas escuchar el álbum nominado al Grammy, puedes asistir a su presentación dentro del marco del Festival Vértice. La cita es el viernes 25 de octubre en Casa del Lago Juan José Arreola, a las 18:00 horas.

O bien si no puedes asistir a la presentación, el álbum puede ser escuchado a través d plataformas digitales como Spotify.