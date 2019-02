EDITORIAL Â¿Estrada Ferreiro o Alcalde?

EDITORIAL ¿Estrada Ferreiro o Alcalde?

Noroeste / Redacción

Hasta el momento, Jesús Estrada Ferreiro actúa como cualquier persona al frente del Ayuntamiento, cuando lo que debería hacer es actuar como un Presidente Municipal regido por la ley y no por sus prejuicios personales.

Le gusta repetir que gusta de hablar con sinceridad, sin rodeos y que no es hipócrita pero no cumple con las obligaciones de transparencia que le obliga la ley.

Quizá no se haya dado cuenta, pero él no es Andrés Manuel López Obrador ni mucho menos goza de la popularidad del Presidente de México. Estrada Ferreiro no ganó por él mismo, la gente no votó por el abogado, es Alcalde de Culiacán beneficiado de la fuerza política del tabasqueño.

Por considerarse encima de la ley y no poner accesible para el ciudadano la información pública, podría recibir una sanción de 11 mil 500 a 120 mil pesos que tendría que pagar el servidor público que genera, que maneja la información y no está alimentando el formato de Obligaciones de Transparencia que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de cada entidad pública, informó Rosy Lizárraga Félix, presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

Los gobernantes se conocen por sus acciones y omisiones, por aquello de lo que no hablan y no se comprometen.

Estrada Ferreiro es, pues, una persona sin el carácter ni estatura para estar al frente de una administración tan importante como lo es la capital de Sinaloa.