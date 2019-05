EDITORIAL La ciudadanía no tiene partido

México arrastra una cultura del paternalismo imbuida por décadas

Noroeste / Redacción

El mensaje de Tatiana Clouthier no puede ser menos oportuno e importante. Hay que ser ciudadanos de acción y no esperar que gobiernos y congresos resuelvan las cosas.

La hija de Manuel “Maquío” Clouthier estuvo el martes en Culiacán para presentar su libro Juntos Hicimos Historia, en compañía de la periodista Carmen Aristegui.

En su intervención, Tatiana reflexionó sobre quienes preguntan ¿qué sigue? Una vez que la izquierda logró el triunfo avasallador el 1 de julio de 2018.

“No importa que el gobierno haga ‘A’ o ‘B’ y ‘C’, y todo un esfuerzo enorme para hacer que las cosas caminen, si estos 30 millones de mexicanos que decidieron dar un paso para mover al país, y yo invito a los demás, comprometerse a hacer algo en torno a la mejora del país”, mencionó.

“La primera que tenemos que hacer es pagar nuestros impuestos, y cuando digo pagar nuestros impuestos tiene que ver porque cuando los pago me duele lo que se hace con ellos, y si me duele lo que se hace con ellos me pongo a fijarme qué hace el Alcalde con mi dinero, qué hace el Gobernador con mi dinero, qué hace el Presidente de la República con ellos”.

México arrastra una cultura del paternalismo imbuida por décadas. El régimen priista borró la conciencia de lo público a los ciudadanos e imprimió la conciencia de dependencia, en la que el gobierno, a través de políticos, líderes y caciques, resolvían la cosa pública.

El cambio de régimen, estén algunos a favor o no, implica también un cambio de conciencia del ciudadano y su involucramiento con lo público.

Si los 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de Morena se retiraran a sus casas porque el Presidente resolverá la vida, estamos ante un cambio de régimen pero no de cultura política.

Cualquiera que gobierne necesita límites y contrapesos, y los ciudadanos pueden hacerlo.