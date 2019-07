Edson Álvarez se despide del América y se va al Ajax; el club holandés pagó 15 mde por el mexicano

CIUDAD DE MÉXICO._ Este viernes el Ajax de Ámsterdam anunció el fichaje del futbolista Edson Álvarez como refuerzo por 15 millones de euros. De esta forma, la adquisición del jugador se ha convertido en el traspaso a un equipo de Europa más caro en la historia del futbol mexicano.

El jugador de 21 años de edad dejará al América para competir con el equipo europeo por cinco temporadas, por lo que su contrato se liberará hasta el 2024.

El periódico neerlandés De Telegraaph destacó hace unos días que el director deportivo del Ajax tuvo gran peso en las negociaciones por la adquisición de Álvarez, ya que para él se trataba de un “fichaje prioritario” debido a la baja de Matthijs de Ligt.

Someone new is on his way...🇲🇽#VamosEdson