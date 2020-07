Edson García recuerda memorable momento que le dio vida a Venados de Mazatlán

El poblano prácticamente le robó lo que parecía un cuadrangular a Isaac Paredes

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Todavía se mantiene en la memoria de Edson García el engarce que realizó en los playoffs de la pasada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico frente a Yaquis de Ciudad Obregón y que le dio vida a su equipo hasta arribar a la final.

El poblano prácticamente le “robó” lo que parecía un cuadrangular a Isaac Paredes y mantuvo con vida a Venados de Mazatlán en el quinto juego de la postemporada contra los sonorenses.

¡EDSON GARCÍA SALVA A LOS VENADOS! 🔥🔥🔥 Con ustedes, la atrapada de la serie, de la Postemporada...y posiblemente la del año. 😍 @venados_mzt @edson9garcia pic.twitter.com/CW33oRMRmV — #EnCasaConLMP🏠 (@LMPbeisbol) January 18, 2020

“Nadie esperaba que llegaríamos tan lejos, íbamos juego a juego y fue la clave para llegar a la final, pero en el juego cinco de las semifinales, jamás pasó por mi mente que iba a decidir ese juego de la forma que lo hice”, recuerda García.

El versátil jugador considera ese momento de las semifinales pasadas en invierno como lo mejor de su carrera.

“Jamás se me va olvidar ese juego, es el mejor de mi carrera, por la situación que nos dio ese impulso para seguir avanzando, no lo pensé dos veces y me lancé, afortunadamente para mí también me tocó batear a la hora cero y mandar la serie a Obregón nuevamente”.

En apenas dos campañas con la organización de casa se ha ganado un lugar en el gusto de la afición, en el line up de cada partido, todo gracias a su entrega y forma de jugar.