Edson Ramírez da plata a México en Juegos Olímpicos de la Juventud

Gana la presea en el rifle de aire a 10 metros en la prueba de equipo mixto internacional

Noroeste / Redacción

El mexicano Edson Ramírez y la rusa Anastasiia Dereviagina consiguieron medalla de plata en el rifle de aire a 10 metros en la prueba de equipo mixto internacional, competencia que se realizó en el Polígono de Tiro Deportivo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Ramírez y Dereviagina vencieron en la semifinal a la pareja integrada por la mexicana Gabriela Fernanda Martínez y el austriaco Stefan Wadleger por 10-8, y en la final se impusieron a la dupla compuesta por la mongola Enkhmaa Erdenechuluun y el húngaro Zalan Pekler.

“Estoy feliz, sé que la perdimos por poco y son errores que se tiene que entrenar y no volver a cometerlos”, dijo Ramírez.

Señaló que un día platicó con su compañera Gabriela y que les hubiera gustado enfrentarse en la final.

“Hubiera estado padre que su equipo y mi equipo estuvieran enfrentándose por un oro, no se pudo y desgraciadamente la descalificamos. Ella dio lo mejor, empezó ganando y nosotros repuntamos”.

Sabía que tenía asegurada una plata, y en la final buscaron el oro, pero algunos errores lo alejaron de ese objetivo, ya que se sintió impaciente en el disparo.

El tiro deportivo consiguió su segunda medalla en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, luego que el mexicano José Santos Valdés y la argentina Fernanda Russo lograron el metal de plata en el rifle de aire 10 metros en equipos mixtos en Nanjing 2014.

“No me voy con las manos vacías, me queda a deber la prueba individual que es donde venía por una medalla, y si hubiera entrado a la final, hubiera estado genial, pero no se pudo y en los mixtos di todo en los octavos y los cuartos, llegué a la final y obtuvimos la plata”, dijo.

Concluyó que debe seguir trabajando para mejorar, además de que le queda una competencia -Campeonato de las Américas, evento que otorga plazas olímpicas- para cerrar el año y también tiene el objetivo de buscar la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

TE PUEDE INTERESAR: México logra su tercer oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud