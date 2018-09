Eduardo YÃ¡Ã±ez cachetea a seÃ±or de 60 aÃ±os, en Hidalgo

Eduardo Yáñez cachetea a señor de 60 años, en Hidalgo

No es la primera vez que el actor de 57 años reacciona de forma violenta; de hecho, su carácter lo ha metido en varios problemas

Noroeste / Redacción

El mal carácter del actor Eduardo Yáñez lo ha metido en varios problemas, no obstante, su genio no sólo lo puso en riesgo a él, sino también a toda la producción de la serie de Telemundo, Falsa identidad.

De acuerdo con la revista TV Notas, hace unos días, el actor de 57 años se encontraba grabando en el pueblo de Zempoala, en Hidalgo, cuando perdió los estribos y golpeó a un señor de 60 años.

"Desde el viernes pasado (31 de agosto), aquí en el pueblo habían estado grabando varias escenas de una novela o serie, donde sale el tal Yáñez. Ese día, él se dejó tomar fotos con la gente, aunque de mala gana, pero el día siguiente (sábado 1 de septiembre) Yáñez se puso mal y armó un zafarrancho”, contó un testigo a la publicación.

"Iban a grabar en el centro, donde está la Presidencia Municipal. Pusieron un cerco con todo y policías para que la gente no se acercara. Eran como las 11:20 de la mañana y él se estaba preparando para la grabación, y yo y don Mario Peña, quien tiene su negocio ahí, nos quedamos mirando en la puerta de su local".

La fuente aseguró que el señor mandaba un mensaje y Yáñez creyó que lo estaba grabando, por lo que reaccionó de forma violenta.

"Don Mario estaba mandando un mensaje, y Yáñez volteó a mirarlo y le dijo: ‘¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo’. Entonces el señor le contestó: ‘yo no te estoy haciendo nada’; pero Yáñez le respondió: 'déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo.

Yáñez se acercó molesto y le dijo: "Te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin... indio de mie....’. Don Mario le contestó: ‘mie... tú, compa, yo no’, y entonces Yáñez le soltó un trancazo al señor, que lo hizo azotarse contra la pared".

Según el testigo, el señor Don Mario se sorprendió por la reacción del actor, que no supo qué hacer.

“Se quedó impactado, no esperaba que Yáñez reaccionara así. Le dejó la cara roja, bien roja del golpazo que le dio. Yo le dije al señor: 'vaya a ver a sus familiares y ahorita no se la va acabar el cab... Ahorita que venga le vamos a dar una pin... arrastrada que no se la va a acabar, a ver si así se le quita lo cab...”, finalizó.

PARA SABER

- En 2017, Eduardo Yáñez cacheteó a un reportero de El Gordo y la Flaca.

- El actor ha aceptado que tiene un temperamento explosivo y hasta su hijo, Eduardo Yáñez Jr. lo ha acusado públicamente de golpeador de mujeres, racista y narcotraficante.