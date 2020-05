EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA:

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA:

Columna Semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

Ya lo dije e insisto, si algo necesitan nuestros adolescentes siempre, en estas circunstancias más, es mucho cariño, que les veas sin juzgarles, les comprendan y que desde la firmeza les den seguridad.

Necesitan “sentir, vivir y disfrutar de sus raíces, de sus valores y tradiciones familiares”, claro que si hay algo lleno de vida es un adolescente, y quienes lo tienen en casa pueden disfrutar y padecer el hecho de tenerle, porque en su desarrollo como persona hace de la familia, una familia mejor por su frescura, su ingenio, su idealismo en la forma de percibir la vida y debemos dejarnos contagiar y aprovechar esos momentos, porque luego llegarán otros horrorosos, digamos que son algo bipolares en esa etapa.

Dejémonos contagiar de esa vida y transmitamos la nuestra en esta etapa de convivencia forzada, tan sencillo como pasar tiempo cocinando, haciendo cosas que le servirán después, fontanería o electricidad básicas, para arreglos cotidianos, como cambiar una lámpara o un sapito del wc, arreglar un cable o cambiar una llanta, poner botones, pero también dejándonos enseñar, ellos ya nacieron con el chip electrónico integrado, pueden enseñarnos a sacar más provecho de nuestros aparatitos, cosas que ni idea tenemos, también a bailar los nuevos ritmos, hacer abdominales o sentadillas más efectivos, incluso contándoles de corazón a corazón cómo era la vida cuando teníamos su edad y la nuestra en particular, que nos vean como seres humanos que han metido patas y se han divertido con locuras.

Esto conduce a un buen ambiente que no se logra gritando, poniendo reglas donde todos terminan de mal humor y el ambiente pesado.

El tiempo de guardarnos debe ser tiempo de crecimiento y todo esto lo facilita, pero no hay que olvidar el crecimiento interior, como personas y como familia, sin olvidar y respetando que cada uno somos diferentes, únicos e irrepetibles, desde esa diferencia y estilo enriquecemos con algo especial.

Momento de conocerse uno mismo, descubrir y saber quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, riquezas, qué podemos dar, en qué necesitamos ayuda, qué me hace enojar y porqué, qué me da miedo y porqué, qué me gusta, qué me disgusta y cómo lo manifiesto, cuál es mi temperamento y qué debo corregir de él, cuáles son mis habilidades y cuáles mis torpezas, preguntitas para cada quien, padres e hijos, y entre todos ayudarnos a contestar, seguramente tienen otra percepción de cómo soy y no me he dado cuenta, siempre con cuidado de no ofender ni burlarse, más bien hacer juegos.

Advertir a nuestros adolescentes y a todos los hijos con uso de razón, una vez que regresemos a nuestra normalidad, no será la misma normalidad de antes, será con restricciones por algún tiempo, pero sobre todo, restricciones económicas para todo el mundo mundial, mucho tiempo, y habrá qué hacerse a la idea, no se podrá ser exigentes en el quiero y necesito, estamos dándonos cuenta de cuantas cosas que en verdad no necesitamos, hemos sobrevivido sin ellas este tiempo, lo que más se va a necesitar es empatía para con las necesidades más apremiantes de muchísima gente que no tendrá trabajo y por lo tanto acceso a muchos bienes que son necesarios, y que hay que estar a la altura y ayudar a quienes necesiten.

Ese es un punto importante de aprender en el tiempo de guardado forzoso. Ha sido un tiempo de mucha zozobra y algo de miedo, no hay peor cosa que la incertidumbre y muchos alejados de Dios redescubrieron el rosario y se han vuelto rezadores y qué bueno, pero hay que tener en cuenta porqué se alejaron y qué tanto.

¿Por qué la religión es incómoda y no me permite vivir como quiero? ¿Porqué era una tradición familiar que no tenía mucho sentido para mí? ¿Por no tener verdadero y profundo conocimiento de la religión en que se estaba? ¿Por qué no soportas a los sacerdotes y puedes tener una buena cantidad de calificativos feos para ellos y la gente de iglesia es hipócrita?

Déjeme decirles, principiando por lo último.

1. En las personas de la Iglesia, sacerdotes o laicos, no hay santos, todos somos pecadorsísimos y más lo seríamos si no tuviéramos su ayuda, igual hay muy buenos y muy malos, simpáticos y no tanto, no estamos en la iglesia por las personas, sino por el fundador que sí es Santo.

2. Dios no es tu empleado ni el mago de la lámpara, no siempre te dará lo que le pidas, cuando se lo pidas, a lo mejor no es el momento, a lo mejor no es lo conveniente, aunque a nuestros ojos sí, pero Él tiene visión de futuro y tú no. Lo que siempre te dará es fortaleza, serenidad, alegría y lo que necesites para salir adelante en tus situaciones.

3. La religión nunca se ha dicho que sea cómoda, es exigente, ya nos abrió las puertas de su casa, ahora hay que ganarnos el pase, es heroica para quienes de verdad quieren vivir con Él al final y para que no sea aburrida y sin sentido hay que conocerla y conocer al fundador y se logra tratándolo y estudiando.