EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA:Buen momento para verificar nuestros hÃ¡bitos

Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA:Buen momento para verificar nuestros hábitos

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

Dice el dicho popular que “El hábito no hace al monje”, qué quiere decir: que nos podemos disfrazar de cualquier cosa y pretender ser lo que no somos, pero el hecho es que el hábito sí hace al hombre (hombre genérico, no soy políticamente correcta).

Lo que nadie duda es que al médico, al profesor, al artesano, al oficinista, al ciclista, al abogado, cualquiera que sea su trabajo, lo hacen más o menos perfecto, más o menos detestable sus hábitos interiores, los hábitos del alma, que son más definitorios que los de vestir.

La camiseta de quien sea, el mejor ciclista de este momento, no lo hace campeón del tour, sino las virtudes humanas, mismas que comenzaron con simples hábitos buenos, se entiende que también los hay malos.

Pues ahora que todos estamos juntos, en la familia podemos comenzar a ayudarnos a conseguir los que nos faltan a cada quien o a quitar los que nos estorban.

La primera ayuda será descubrir cuáles tenemos y se aprovecha para felicitar y lanzar porras; cuáles faltan, sin burlas ni motes; cuáles hay que quitar de en medio, cuidando de no lastimar a nadie, una cosa es decirle a alguien que es de pocas pulgas entre bromas y otra que es un insoportable malgeniudo.

Los buenos o malos hábitos tienen una función decisiva en la construcción de la personalidad; es importante para como se desarrolle la vida en sociedad: sea trabajo, amigos, familia, lo que sea.

Una personalidad atractiva y jovial, de la que no salgan huyendo por insufrible y problemática, seguro todos nos hemos tropezado con personas que hay que tratar con pinzas, cansadísimo, o que hay que tantear el terreno antes, por aquello de que muerden, casi; no se sabe cómo llegarles y lo que más se antoja es no tener que ver para nada con alguien así.

Queremos un buen empleo para nosotros y nuestros hijos, pues este tema es más importante que los diplomas y los saberes.

Cualquier empleador sabe que si tiene ganas, puede aprender lo que le indiquen y se necesite, pero los hábitos y las actitudes que se comienzan a cultivar desde pequeños, si no las tiene no te emplean para puestos importantes, a menos que sea puesto de burócratas, que no les importa si el negocio va bien o no, a los negocios particulares sí les interesa que no se llene el ambiente de malas vibras.

Nadie es espontáneamente una persona honrada o una persona corrupta, la sabiduría y la estupidez son siempre conquistas personales, logradas con el esfuerzo de la libertad, de lo que se deduce que hay que enseñar primero: a ser responsables de lo que libremente hacen o hacemos, a saber utilizar la libertad.

Hay que hacerlo desde chicos porque hay que practicar eso de la responsabilidad y de la decisión, que la libertad solo lo es cuando busca el bien, de otro modo es libertinaje, un mal hábito.

Claro que hay ignorancias invencibles y discapacidades naturales, pero no siendo el caso y cada vez se ve más que las discapacidades serán, pero se superan en gran medida de otras maneras, siempre que no se les trate como discapacitados y se les permita crecer en lo que se pueda.

“Por eso,la omisión es fuente de graves desatinos” (flojera de educar y educarme) todos podemos llegar a ser lo que queramos, sabios o estúpidos (bien entendido que la estupidez es compatible con el premio Nobel y la sabiduría con las gentes más sencillas).

La pregunta es: ¿queremos que los miembros de la familia vuelen como golondrinas o como aves de corral.

Porque nadie se hace capaz de algo valioso -ni se malforma el carácter súbitamente, sino con el ejercicio esforzado de la libertad, los hábitos buenos nos hacen más libres, porque con ellos hacemos el bien cuando queremos.

En cambio, los hábitos malos (vicios) impiden o dificultan hacer el bien que quisiéramos, pero no podemos (es que no tengo fuerza de voluntad para dejar de comer o beber o no hacer nada o comprometerme en algo).

Se supone que conseguir un hábito bueno o malo no se necesita demasiado tiempo, 20 días, algo así, dependiendo qué ganas se le pongan, qué tan atentos estemos para conseguirlo.

Y sería lindo que ahora que estamos juntos y nos podemos ayudar unos a otros, tratemos de salir del encierro con un buen montón en la maleta que llevaremos en nuestra vida.

No sería muy conveniente regresar a la “normalidad” de antes sin haber crecido y mejorado como personas, sin haber aprovechado este tiempo para ser mejor persona, que siempre es bien recibida, bien aceptada, querida, buscada por todos.

Los hijos lo agradecerán porque les facilitará la vida desde la escuela hasta que sean viejitos, y a los papás también les debe hacer falta alguno y hay que enseñar con el ejemplo, luchando por conseguirlos.

Felicidades a los papás en su día, que los apapachen mucho, pero también cuídenlo mucho, o sea, mejor en casa el festejo, que estamos en lo peorcito del virus.