EDUCACIÃ“N EN LA FAMILIA: Con la insatisfacciÃ³n y las exigencias no se avanza

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Con la insatisfacción y las exigencias no se avanza

Yolanda Waldegg de Orrantia

29/03/2019 | 05:00 AM

La insatisfacción y las exigencias son la clase de cosas que a tanta gente le hacen la vida miserable y llevan a la depresión, las causas son múltiples, pero en estos tiempos de bombardeo mediático se multiplican, sobre todo si no se tiene claro lo que verdaderamente es importante.

Y entonces cargan con excesivas exigencias y expectativas de cómo deberían ser las cosas o uno mismo, si entran a las redes sociales se darán cuenta que son las exigencias del ambiente, ser un figurín, con un cuerpazo, ropa de moda, éxito en todo, trabajos soñados, si no, nada, a estas les sumamos las de las expectativas de los padres.

Muchísimas personas se sienten insatisfechas con su destino, pretenden encontrarse siempre en el lado soleado de la vida, siempre hay que tener éxito, el destino siempre debe ser bueno, libre de enfermedades y accidentes, y esto no es real, el sol no brilla siempre, hay que no perder de vista que el camino siempre es bajo el sol y la lluvia, con viento y con tormentas, nadie se escapa.

Las exigencias no solo se dirigen hacia el Estado, la sociedad o el puesto de trabajo, la realidad es que el Estado no cumple, la sociedad es tan múltiple y el puesto de trabajo son muy pocos los que trabajan en algo que les apasiona y recarga, la inmensa mayoría trabaja en lo que encuentra y en algo que jamás se le hubiera ocurrido por gusto.

¿Y entonces? Condenados a la depre para siempre a no tener éxito, insatisfechos de continuo, no es plan.

Estas expectativas demasiado elevadas que nos planteamos a nosotros mismos, en buena medida vienen de la niñez. Es normal y bueno que los padres tengan expectativas depositadas en los hijos, pero cuando las expectativas de los padres son muy altas se imponen con demasiada fuerza, se convierten en exigencias para el resto de sus vidas.

Bueno, es necesaria la exigencia porque la tendencia natural es a lo fácil y cómodo, hay que exigir, pero con comprensión y, sobre todo, en las cosas importantes, ser buenas personas, no mentir, no robar, no burlarse, ser agradecidos, trabajar lo mejor que se puede, terminar los trabajos, no dejar para mañana, ser gentiles, buenos amigos, generosos, que ayude, es el tipo de cosas con las que hay que exigir.

Si lo que se exige es el cuadro de honor, ser el mejor futbolista, no perder el tiempo en jugar porque hay cosas más importantes como logros, en lo que sea, lo que se logra es apabullarlos.

Esas exigencias serán consigo mismos y las acarrearán hasta el fin de sus días, implantadas a fuego por sus padres y entonces nunca se podrá disfrutar de lo que se hace, de ratos de ocio que es donde recargamos, inventamos, creamos, pensamos, meditamos.

“La ociosidad es la madre de todos los vicios”, dice el dicho, pero el ocio es el padre de la literatura, del arte, de la filosofía, muchas cosas más, además de recargar baterías.

Como digo, de adultos habrán asumido la exigencia de que siempre tienen qué hacer algo y siempre debe haber resultados, pensar que estar sentado es perder el tiempo y por eso no podrán pasar una hora con ellos mismos y disfrutar de ese tiempo, la exigencia llega a ser tanta, de tan diversa índole, que llevan con frecuencia a la depresión, que ya es pandemia por la cantidad de depresivos, o a la obsesión.

Esta depresión es como un grito de auxilio del espíritu que ha llegado a su límite de resistencia. No tenemos que ser siempre perfectos o exitosos, o buenos y educados, o populares y llenos de confianza, se vale soltar el cuerpo, pedir ayuda, mandar a volar y no solo no pasa nada sino que nos evitamos otras enfermedades y comenzamos a disfrutar de lo que tenemos.

La insatisfacción y la exigencia sin comprensión son males que corroen las relaciones laborales, sociales y lo más peligroso, familiares.

Los padres que no están satisfechos con sus hijos constantemente, los están enchinchando con que deberían ser mejores en esto o lo otro y como les imponen a sus hijos sus ambiciones y deseos, y no se ven correspondidos, siempre estarán insatisfechos de ellos, y los hijos, pensando que no hay manera de darles gusto.

La insatisfacción es un veneno para el desarrollo de los hijos, se sienten queridos de manera condicional, solo si cumplen las aspiraciones de los padres, no alcanzan su fuerza y no crecen en la individualidad propia que Dios les ha dado.