Mazatlán

EDUCACIÓN EN LA FAMILIA: Día de las Madres algo distinto

Columna semanal

Yolanda Waldegg de Orrantia

Y qué tal que aquí seguimos en el encierro y más o menos festejadas a lo que se pudo, no soy amiga de los “días de”, todos los días deben ser del niño, la madre, el padre, los abuelos, los tíos, los maestros y todas y cada una de las profesiones u oficios o vocaciones a que las personas nos dediquemos.

Porque todas, si se hacen con amor, respeto, responsabilidad y los conocimientos muchos o pocos, pero buena intención, dan dignidad y sentido de vida a quienes los llevan a cabo.

Y como en todas las actividades humanas hay personas que las llevan a alturas impresionantes y sabemos de madres o abuelas que tienen guardado en el clóset su traje de superwoman, mujeres heroicas, valientes, fuertes y esforzadas, que merecen todos los elogios del día dedicado y se quedan cortos, de la misma forma que sucede con los padres, maestros, etcétera.

En todas las ocupaciones y vocaciones los hay, pero desgraciadamente también hay los que no merecen, ya no digamos elogios, sino más bien reprimendas, si no es que denuncias.

Bueno, estando todos en casa, a esa mamá se le dobló el trabajo y entonces, decir que es una buena oportunidad de revisarnos, examinarnos en nuestra relación con los hijos y el papá de los hijos, pueden voltearme a ver feo, ¿cómo a qué hora?

Pues creo que a cualquiera, ya se habrán dado cuenta que nunca termina, que los días son iguales y no tienen mucha relevancia si lo que haces lo haces hoy o cualquier otro día y a cualquier hora, no tenemos cita que cumplir, es muy conveniente sí tener un horario y tareas asignadas a personas y días, pero puede haber mucha flexibilidad sin que pase nada.

El asunto es, primero, darnos cuenta de cuáles son nuestras prioridades, qué es lo verdaderamente importante de la familia y entonces pasar a relajarnos del mucho trabajo y dedicar el tiempo a la verdadera convivencia, a conocernos de verdad.

Hay un video de Navidad donde las personas van perdiendo su lugar en la mesa de la cena, a como no saben contestar las preguntas que se les hacen a cerca de las personas de su familia y verdaderamente se dan cuenta que no se conocen entre sí.

Pues no me van a negar que es la ocasión perfecta para conocernos, para platicarnos de nosotros mismos, cada uno su historia, gustos, sueños, etcétera, dejar el trapito de limpiar para jugar y platicar, no pasará nada.

Y no se va a presentar mejor ocasión cuando todos regresemos a las actividades que dejamos pendientes, las vueltas y carreras, ojalá no suceda regresar a lo (mismo, mismo) tendríamos que dejar atrás lo que me estaba estorbando para ser familia de verdad, no cada quien en lo suyo.

Pues de la misma forma, es importante hacer parones para revisar, algo así como un examen de conciencia, para saber cómo soy, dónde estoy parada, qué debo cambiar como mamá, neurótica, relajada, permisiva, controladora, confiable, serena o acelerada, exigente, alegre o siempre un polvorín de genio.

Se vale hacer preguntas para saber cómo nos ven los demás, ya que uno mismo siempre se ve con cariño y siempre con pretextos o culpas de otros.

Como decía antes, así como hay buenos, muy buenos en todos los oficios humanos, también hay malos, muy malos, y las madres no se salvan.

La que sienta que lo está haciendo bien, bueno, siempre se puede ser mejor, de hecho, esa es la tarea de los seres humanos, ser mejor que ayer, siempre, o lo que es lo mismo, por qué ser solo buena si puedo ser excelent.

Y las que les ha valido, ahora sí, literal, madres ser madre, pues sería el momento de hacerse cargo de su papel y no pretender que le alaben, le canten, regalen, sin hacer nada por ganarlo, porque quizá las hay dan miedo y no merecen el título.

Las hay verdaderamente tóxicas, castrantes o desinteresadas de sus hijos y en esto no tiene nada que ver el nivel económico o cultural; no es privativo de las madres, también los padres tienen algo qué decir en esto, no todos son modelos a seguir.

Es necesario entender que la violencia intrafamiliar, justo hoy, con el trato cercano, continuo, se ha incrementado, y no solo viene de los papás, también las mamás tienen lo suyo.

La violencia no es solo física, hay psicológica, y de muchas maneras, el abandono, aunque se esté presente, por preferir estar con el vicio del aparatito, los chismes de vecindario, maledicencia, broncas con los vecinos, palabrotas en casa, no atender las necesidades de los hijos, por preferir el gym, los desayunitos, cafecitos, “shawercitos”, series en la tele, que no es que sean malos, si no son vicios.

No poner límites, reglas a los hijos, por flojera de estar pendientes de que se cumplan, burlarse de ellos, decirles que no sirven para esto o para nada.

Podría seguir, pero es suficiente para reflexionar qué de eso se ve en mi familia.